editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Elisabetta Gregoraci difende Flavio Briatore e critica Antonella Elia. Terminata l’esperienza al GF Vip la showgirl è tornata a parlare dei giorni trascorsi nella Casa e della presenza dell’ex marito, citato più volte nonostante non fosse fra i concorrenti o in studio. All’inizio di dicembre la conduttrice ha scelto di abbandonare il loft di Cinecittà per tornare dal figlio Nathan Falco. Elisabetta si è riunita a Briatore con cui ha trascorso il Natale, testimoniando i giorni felici a Montecarlo con una foto su Instagram.

Intervistata dal settimanale Chi, la Gregoraci ha parlato di Alfonso Signorini che l’ha fortemente voluta al GF Vip. “Lui chiede tanto ai propri concorrenti – ha spiegato -, nel senso che arriva a scrutare la loro personalità fino in fondo, ma lo fa sempre con intelligenza e con misura”. La showgirl ha poi parlato di Pupo, opinionista della trasmissione insieme ad Antonella Elia. Secondo Elisabetta, l’artista avrebbe parlato un po’ troppo dell’ex marito Flavio Briatore, finito al centro di numerose puntate, nonostante la sua volontà di tenersi lontano dalla vicenda.

“Pupo? La storia qui è diversa rispetto ad Antonella – ha detto -. Lo conosco da tanti anni, abbiamo lavorato insieme, e ho visto il Pupo che conoscevo, simpatico e goliardico, che non si prende troppo sul serio, ma che non dice mai niente a caso. È molto preparato e bravo a risolvere temi delicati con una battuta, mi piace come opinionista anche se ha tirato in ballo un po’ troppo il mio ex marito”. La Gregoraci non ha nascosto il suo fastidio per alcune frasi pronunciate da Antonella Elia che, parlando del suo rapporto al GF Vip con Pierpaolo Pretelli, l’aveva definita “gatta in calore”. Parole che avevano scatenato la reazione della concorrente e di cui si è parlato anche nell’ultima diretta.

“Per quanto riguarda Antonella, ripeto quello che ho detto quando sono uscita. Non ho affatto cambiato idea su di lei – ha spiegato Elisabetta -. Quello dell’opinionista è un ruolo delicato in cui bisogna essere bravi a pesare le parole e lei spesso non l’ha fatto, superando il limite sottile che corre fra il commento pungente e l’attacco personale; spero che lei l’abbia capito”.