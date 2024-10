Elisabetta Gregoraci splendida in bikini. Vacanze a Dubai con Nathan

Fonte: IPA Nathan Falco e Elisabetta Gregoraci

Per Elisabetta Gregoraci l’estate continua. La soubrette è volata al caldo, a Dubai, per qualche giorno al sole con il figlio Nathan Falco. Un modo per staccare la spina dopo giornate frenetiche ma soprattutto per riabbracciare l’erede che, da quest’anno, ha lasciato il nido familiare per studiare in un prestigioso collegio in Svizzera. Nonostante la distanza la sintonia tra EliGreg e Nathan è sempre molto forte e anche nelle foto postate sul web si evince la complicità e armonia tra i due.

Elisabetta Gregoraci a Dubai con il figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social alcune foto mentre si trova a Dubai con il figlio Nathan Falco, nato dal lungo rapporto con Flavio Briatore. “Un po’ di giorni insieme solo per noi due. Felicità”, ha scritto la soubrette su Instagram, aggiungendo un cuore. Negli scatti si vede la Gregoraci mentre percorre la spiaggia tenendo per mano il figlio. Addome scolpito, gambe affusolate: la 44enne è uno splendore.

In posa per i follower è orgogliosa del suo corpo tonico (merito di tanto allenamento costante) ma soprattutto fiera di avere Nathan Falco Briatore accanto a sé. Mamma e figlio alloggiano in un prestigioso hotel degli Emirati Arabi, uno dei più esclusivi, con affaccio sul Golfo e vista del Burk Khalifa e camere che costano svariate migliaia di euro a notte.

Per Elisabetta si tratta della prima vacanza da single: è finita la relazione con l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini, durata due anni. A dire basta la Gregoraci, stanca di un rapporto ormai logoro. Anche se pare che la presenza ingombrante di Flavio Briatore non abbia giovato troppo alla liaison.

Di recente si è parlato proprio di un riavvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ma per il momento nulla di concreto: a quanto pare lui farebbe i salti di gioia per ritornare con la su Ely mentre lei sarebbe più restia all’idea.

Fonte: IPA

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore hanno da sempre un ottimo rapporto. Che neppure la distanza ha scalfito. “Abbiamo accompagnato Nathan in collegio a Ginevra. Questa cosa l’ho vissuta non benissimo, soprattutto all’inizio. È da poco che è andato via, qualche settimana – ha confessato lei in un’intervista con Monica Setta a Storie di donne al bivio – Abbiamo deciso di fargli fare questa esperienza. È un’esperienza molto bella a livello scolastico, educativa, conoscerà anche tanti ragazzi nuovi”.

“Lo sai, sono donna del sud… Lo vorrei sempre accanto a me, sbagliando perché poi i figli a un certo punto devono andare – ha aggiunto – Ho scritto tante lettere a Nathan, ogni giorno. Gli ho detto: ‘Guarda, queste sono le lettere che mamma ti consegna, poi, quando avrai nostalgia potrai leggerle, le hai lì’. E invece lui sta reagendo molto bene: si trova benissimo, ha fatto amicizia, sta facendo tante cose nuove. Io ero in lacrime, lui felicissimo!”.

In una precedente ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin, era stato Nathan Falco – che è intenzionato a diventare un imprenditore come il padre Flavio – a commentare il legame con Elisabetta: “Ho un bel rapporto sia con mamma sia con papà. Mamma, però, dovrebbe cambiare i gusti musicali e dovrebbe lasciarmi fare l’orecchino”.