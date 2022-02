Elisabetta Canalis conquista tutti ancora una volta: su Instagram è magnetica

Elisabetta Canalis mostra il fisico atletico e ci fa venire voglia di estate

Elisabetta Canalis non perde mai la capacità di conquistare tutti con la sua bellezza; potranno passare gli anni, potrà cambiare look, potrà essere truccata come struccata, ma lei rimane sempre bellissima e sensuale. Le ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram ne sono la dimostrazione lampante: sguardo dolce e magnetico, in forma e solare come sempre.

Elisabetta Canalis: le foto a Los Angeles che conquistano

Instagram è ormai il posto d’eccellenza per mostrarsi alle persone nel proprio quotidiano, e la showgirl Elisabetta Canalis aggiorna costantemente il suo profilo per tenere aggiornati i follower sulla sua vita, ma anche per pubblicare foto che la ritraggono sempre meravigliosa.

Durante il pomeriggio è apparsa una storia su Instagram in cui la spiaggia faceva da padrona, e insieme alla foto una semplice scritta: “Il mio ufficio per oggi”. Qualche ora dopo, ecco arrivare nel feed del suo profilo due foto in cui la protagonista è lei, in tutto il suo splendore. “LA Today”, ha scritto la showgirl nella descrizione a queste due foto. Uno sguardo dolce, accompagnato da un leggero sorriso, e poi il look travolgente: nella parte superiore si può notare quello che sembra essere un costume intero (o un top aderente), nero e super scollato che le mette in mostra le forme meravigliose; la parte inferiore, invece, pare essere coperta da un pantalone, ma sicuramente ciò che cattura di più l’attenzione è il fatto che Elisabetta Canalis sembra essere ancora la ragazzina che ballava sul bancone di Striscia La Notizia insieme all’ex collega Maddalena Corvaglia.

Classe 1978, per lei è come se il tempo non fosse mai passato realmente, e riesce ogni volta a incantare tutti. Sullo sfondo la spiaggia di Los Angeles, in cui probabilmente la showgirl è stata la protagonista di uno shooting, che riuscirebbe a far sognare chiunque e anche a immedesimarsi in quel clima incredibile.

Elisabetta Canalis, Vite da Copertina e il ritorno a Los Angeles

Elisabetta Canalis aveva fatto ritorno in Italia principalmente per una nuova sfida: la showgirl, per la prima volta nel corso della sua carriera, ha fatto i conti con un programma tutto per sé, nei panni di conduttrice, con lo show Vite da Copertina.

Il format, che è andato in onda su TV8 a settembre, riguardava principalmente il gossip, la vita dei personaggi più influenti dello spettacolo raccontata come fosse un documentario. Finita l’esperienza con il programma, però, per Elisabetta Canalis è tornato nuovamente il momento di rientrare a Los Angeles dove ormai da anni ha costruito la sua vita insieme a Brian Perri, al quale è legata dal 2014, e con sua figlia Skyler Eva Perri.

Lontana fisicamente, eppure su Instagram riesce sempre a coinvolgere tutti i suoi fan e le persone che le vogliono bene dall’Italia, condividendo momenti di vita quotidiana come quelli con la piccola Skyler. Ma non solo, perché l’ex Velina di Striscia La Notizia intrattiene anche con le sue sessioni di allenamento, mostrandosi sempre in forma e con una routine tutta da imitare se si vuole seguire un buon esempio per tenersi in salute.