Elisabetta Canalis detta regole di sensualità: “Bikini e ballerine” (e un fisico scolpito)

Total denim, ballerine e bikini? La tenuta fashion perfetta, almeno per Elisabetta Canalis: focus sul look primaverile della showgirl a Los Angeles

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Nucleo dell’attenzione dei media, una volta per la turbolenza amorosa di turno, una volta per l’ultimo rientro in Italia last minute causa ennesimo impegno lavorativo, Elisabetta Canalis ha nuovamente trovato il modo di far parlare di sé. Non che le occorra particolare impegno per questo, si intende: archiviato – una volta per tutte? Chi può saperlo – il capitolo della presunta rottura con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, la showgirl sarebbe nuovamente al centro della scena per aver sfoderato dal cilindro un notevole look primaverile; uno di quelli che promette di ribaltare le regole e stabilire un nuovo metro di sensualità, e che anche solo per questo merita il nostro interesse.

Elisabetta Canalis in total denim con bikini: è così che si affronta la primavera 2025

Appena qualche settimana fa i movimenti di Elisabetta Canalis avevano destato i sospetti dei più curiosi, con un improvviso rientro in Italia ed un hairstyle nuovo di zecca a conferma delle incalzanti voci in merito alla rottura con il suo compagno.

La nebbia di crisi ad aleggiare sul suo capo ora sembra essersi fortunatamente dissolta e, tornata in quel di Los Angeles – dove vive da anni – la showgirl appare serena mentre si gode il sole pieno del periodo.

Per farlo eccola scegliere un look in total denim degno di nota, del brand italiano Darkpark, a nascondere strategicamente un bikini da poter sfruttare all’occorrenza: la mise dall’animo casual eppure ricercatissima, snocciolata su Instagram tramite un carosello ad hoc, si componeva di un paio di jeans a vita bassa e dal taglio rilassato abbinato ad una maxi camicia scelta nello stesso lavaggio.

Da sotto al completo, a gran sorpresa, facevano capolino un due pezzi verde oliva – verde come la tendenza cardine della primavera 2025 – a metterle in risalto la silhouette perfettamente scolpita ed un paio di ballerine nere costellate di borchie, con tanto di calzini glitterati a contrasto. Una tenuta furba, insomma, e anche spiccatamente sensuale che siamo certi diverrà in men che non si dica lo spunto preferito d’ogni fashionista.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu ancora insieme, tra loro è di nuovo amore

Dopo aver smosso per giorni la curiosità generale, alimentata da maliziose voci di corridoio a raccontare di un presunto tradimento da parte di lui, Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu sembrano più uniti che mai: a testimoniarlo è stata una storia Instagram postata sul proprio profilo dalla showgirl sarda in persona, un video che ritraeva la coppia come al solito insieme sul ring, nel bel mezzo di un allenamento.

Una sessione di sparring ad alta intensità, che pareva voler dimostrare una volta per tutte come il sereno fosse tornato tra loro o, comunque, non se ne fosse mai andato.

Nonostante il gossip, guardandoli appare assai difficile pensare che vi sia in ballo un tradimento perdonato. Decisamente più facile, piuttosto, pensare che Elisabetta e Georgian si siano chiariti a seguito di quei messaggi compromettenti – così definiti da persone vicine all’ex velina – di cui si è tanto parlato.