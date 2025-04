Elisabetta Canalis rilancia lo shatush, il nuovo look color albicocca per la primavera

La miglior cura per un cuore spezzato? Un look nuovo di zecca, come quello di Elisabetta Canalis che adesso sfoggia uno shatush color albicocca

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Elisabetta Canalis

Il mondo del gossip è da qualche giorno in fermento: a trovarsi attualmente al centro del fitto chiacchiericcio sarebbe Elisabetta Canalis, rientrata a Milano da sola per un ancora sconosciuto impegno lavorativo in seguito alla clamorosa rottura con Georgian Cimpeanu.

Stando a quanto si vocifera la relazione tra l’ex velina e il campione europeo e mondiale di kickboxing potrebbe essere naufragata a causa di un presunto tradimento (le indiscrezioni parlano di una certa Jessica Michel Serfaty), ma per ora nessuno dei diretti interessati si è sbilanciato sul tema. Attualmente il focus della showgirl di origini sarde sarebbe su sé stessa e, tra impegni lavorativi e salvifiche uscite con gli amici, c’è stato anche il tempo di qualche meritata coccola: esattamente come da copione, quello più antico del mondo, ecco arrivare puntuale il cambio look. D’altronde si sa, leggenda narra che sia proprio questa la cura d’ogni donna con il cuore spezzato a popolare il mondo.

Elisabetta Canalis cambia look, tutto sul suo nuovo shatush color albicocca

Probabilmente colta da un’irrefrenabile – e del tutto familiare – desiderio di vedersi con occhi nuovi, Elisabetta Canalis ha fatto coincidere il suo ritorno nel Bel Paese con un urgentissimo appuntamento dal proprio parrucchiere di fiducia. Il motivo? Una strepitosa rivoluzione di stile. Complice l’aria di primavera e, di conseguenza, di novità la showgirl ha deciso di rinnovare la sua immagine partendo da un insolito tocco di colore.

A sostituire le ordinarie sfumature nocciola a illuminare il suo castano caldo naturale degli ultimi tempi, ora vi è una vecchia conoscenza: lo shatush.

Ebbene sì, posta in alto tra le tendenze capelli della primavera, l’iconica tinta degradé pare essere tornata e in una versione tutta nuova. La colorazione scelta da Elisabetta Canalis è stata denominata dagli esperti del settore pink peach, senza dubbio da annoverare tra le nuance più gettonate della stagione in corso, originale e vivace come poche altre.

Le abili mani dietro all’opera sono quelle di Niky Epi, hairstylist e caro amico della star. È stato proprio lui, sul proprio profilo Instagram, a svelare la sorpresa su lunghezze dalla piega ondulata a effetto naturale: “Pink Peach shatush, il colore del momento. Non è arancione, non è rosa, è albicocca”.

A rendere più portabile e facilmente mantenibile nel tempo la vibrante colorazione sono le radici, strategicamente mantenute più scure, un requisito fondamentale a caratterizzare quello che, siamo più che certi, diverrà il trend della primavera.

Elisabetta Canalis è di nuovo single dopo un (presunto) tradimento

Da giorni non si parla d’altro: Elisabetta Canalis sarebbe di nuovo single. In seguito alla separazione dall’ex marito, il chirurgo statunitense Brian Perri, dalla cui unione è nata la piccola Skyler Eva, la showgirl è stata legata per due anni al campione europeo e mondiale di kickboxing Georgian Cimpeanu.

La relazione tra i due sarebbe recentemente giunta al capolinea e, ovviamente, le ipotesi al riguardo appaiono disparate: se da un lato vi è chi deve la rottura a semplici problematiche interne, i più maliziosi la imputano a un presunto tradimento.

A lanciare la notizia bomba è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha riportato all’attenzione del pubblico alcuni indizi social a lasciare intuire il mistero: “Non c’è ancora nessuna dichiarazione ufficiale, ma nell’era dei ‘Mi piace’ e dei cuoricini, un gesto può valere più di mille dichiarazioni pubbliche. A cosa ci stiamo riferendo? A Elisabetta Canalis, che ha smesso di seguire su Instagram il fidanzato Georgian Cimpeanu”, aveva scritto, aggiungendo inoltre un dettaglio per nulla tralasciabile alla storia. “Non segue più un’altra ‘donna’… La terza incomoda?”.

Lei sarebbe Jessica Michel Serfaty, modella e attrice americana che negli ultimi tempi si è rivolta proprio al campione assumendolo in veste di personal trainer.

Puntuali, a confermare queste parole sono sopraggiunte alcune dichiarazioni da persone vicine alla stessa Elisabetta Canalis: “Elisabetta si è allontanata da Georgian dopo avere scoperto alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare scritti da un’altra donna che lui allena come personal trainer, famosa per essere stata legata a Leonardo Maria Del Vecchio, con cui si stava per sposare due anni fa”, è stato detto.

Che sia perciò tutto vero? Qualcosa ci dice che lo scopriremo presto.