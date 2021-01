Elisa Isoardi senza trucco e (quasi) senza veli: la foto su Instagram

editato in: da

Elisa Isoardi, i 38 anni della conduttrice tra vita privata e televisione

Elisa Isoardi si è mostrata su Instagram senza trucco e (quasi) senza veli: non è la prima volta che l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco pubblica un suo selfie al naturale, svelando di essere ancora più bella senza make up.

Uno scatto pubblicato molto probabilmente prima di un massaggio, come suggerisce l’hashtag #massage. “Magnifica Elisa”, ha commentato un utente, “Semplicemente meravigliosa”, ha scritto un altro. Ed effettivamente è impossibile non notare il fascino della Isoardi, ancora più bella senza un filo di trucco.

E non guasta quel pizzico di sensualità, complice il fatto che Elisa, dopo Ballando con le Stelle, abbia acquisito maggiore consapevolezza del suo corpo e della sua femminilità. Più volte infatti ha dichiarato che la partecipazione allo show condotto da Milly Carlucci abbia segnato per lei una svolta nella sua vita.

“Questa Elisa è inedita anche per me, prima che per il pubblico – aveva svelato -. Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, prendo confidenza con il mio corpo. Ho scoperto aspetti della mia personalità che nemmeno sapevo di avere. Ora sono più consapevole anche della mia femminilità”.

E proprio Milly Carlucci, impegnata con la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, ha parlato di Elisa Isoardi proprio di recente, visto che in tantissimi si aspettavano di vederla dietro il banco dei giudici.

“Le voglio bene e la stimo molto. È una presenza magica sul palcoscenico. Non è mai stata un’ipotesi, la sua presenza in giuria. In futuro, spero di poter scrivere un programma su misura per lei. Mi fanno ridere queste polemiche che nascono sui social. Noi abbiamo cinque giurati: tutti gli altri, per forza, sono esclusi! Si fanno delle scelte”.

La Carlucci ha sempre mostrato di avere grande simpatia per la conduttrice, pensando addirittura a una trasmissione per lei. Nel frattempo Elisa si gode la pausa dal piccolo schermo, che dopo l’avventura a Ballando con le Stelle, doveva partire con un nuovo progetto sempre con la Rai.

Voci di corridoio invece la vorrebbero tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi anche se lei ha sempre negato la sua partecipazione al programma Mediaset, in partenza a marzo. In attesa di rivederla sua piccolo schermo, la conduttrice non smette di essere in contatto con i suoi fan tramite social, che quotidianamente le mostrano il loro affetto.