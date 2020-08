Elisa Isoardi, la foto dolcissima con il nipote Alessio

editato in: da

Elisa Isoardi, la sua vita dopo La Prova del Cuoco fra ricette e amici

L’estate di Elisa Isoardi è all’insegna del relax e dell’attesa dell’inizio di una nuova importante parentesi professionale: la conduttrice di Cuneo, archiviata la parentesi de La Prova del Cuoco, si prepara infatti a un autunno a dir poco pieno di impegni tra Ballando con le Stelle e la conduzione di Check Up.

Nel frattempo, la ex compagna di Matteo Salvini si sta rilassando e sta trascorrendo del tempo di qualità con la famiglia. A dimostrazione di ciò, è possibile citare la pubblicazione di una stupenda foto che la vede assieme ad Alessio, suo nipote e figlio dell’amatissimo fratello.

Nello scatto, che ha ricevuto tantissimi like e commenti, zia e nipote sono a Cuneo, città dove la conduttrice è nata nel 1982, e si trovano nella piazza principale del centro storico. La foto ritrae un tenero bacio sulla guancia da parte della Isoardi, che ha corredato il post con la didascalia “L’amore mio”, taggando Alessio.

Il ragazzo, che come si può leggere nella bio del suo profilo Instagram spegnerà 20 candeline il prossimo ottobre, ha pubblicato la medesima foto, accompagnandola con la frase “Ti voglio bene Mimi”.

Qualche giorno dopo aver mostrato Alessio ai follower, la Isoardi ha pubblicato un’altra foto da zia innamorata, ossia uno scatto che la vede assieme alla nipote Emily, che le somiglia tantissimo. La ex padrona di casa de La Prova del Cuoco ha trovato il tempo anche per una parentesi culinaria sul suo profilo social.

Omaggiando la sua terra, Elisa Isoardi ha infatti postato su Instagram la ricetta di una merenda tipica piemontese, i persi pien (pesche ripiene), un dolce che, come rivelato da lei stessa, sua nonna preparava utilizzando le pesche a pasta gialla.

Non c’è che dire: tra foto di famiglia, momenti dedicati al gusto e una puntata presso la sezione di Cuneo degli Alpini – momento immortalato su Instagram – Elisa Isoardi sta vivendo l’estate nel migliore dei modi, circondata dall’affetto delle persone che ama e a contatto con le tradizioni della sua terra.

Tra i suoi tanti fan è ovviamente alta l’attesa per Ballando con le Stelle. La stupenda 37enne ha già invitato a tifare per lei e, sempre tramite social, ha fatto un appello alla Carlucci, chiedendole di scegliere per lei un maestro molto paziente.