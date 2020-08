Ballando, Elisa Isoardi fa un appello a Milly Carlucci

editato in: da

Elisa Isoardi, la sua vita dopo La Prova del Cuoco fra ricette e amici

Ci sono situazioni in cui i cambiamenti importanti fanno rima con serenità e sorriso. Il momento che sta vivendo Elisa Isoardi risponde perfettamente a questa descrizione. La conduttrice piemontese, che si è appena lasciata alla spalle la chiusura non indolore del capitolo professionale de La Prova del Cuoco, sta vivendo un’estate di gioia e relax in attesa dei nuovi impegni autunnali: il programma Check Up ma soprattutto l’attesissima prova con Ballando con le Stelle.

La ex di Matteo Salvini – che ha recentemente fatto un appello ad Antonella Clerici – dopo aver confermato la sua partecipazione al dance show con un divertentissimo post ispirato a Dirty Dancing, è tornata a parlare, attraverso un video di Instagram tv, dell’avventura speciale che la attende.

Manca poco più di un mese! Ragazzi, sono pronta? Siamo pronti? No, non ancora. Ci saranno le prove. Comunque grazie Milly per avere creduto in me (…) Mi raccomando, scegli un ballerino molto, molto, molto paziente. Mi avete già vista ballare e non sono proprio coordinatissima, però ci credo (…) Questa sarà una grande prova per me, non solo fisica perché mi rimetterò in forma, ma soprattutto mentale e di disciplina.

Queste sono alcune delle parole pronunciate da Elisa Isoardi nel breve video pubblicato sul suo profilo Instagram, durante il quale ha invitato i tantissimi fan a tifare per lei, facendo presente che l’energia positiva mentale arriva sempre.

La conduttrice di Cuneo – il cui post è stato commentato sia dal profilo ufficiale Instagram di Ballando sia dalla storica giurata del programma Carolyn Smith – ha anche svelato i dettagli del suo allenamento in vista dell’inizio dello show.

Elisa Isoardi si sta dedicando a lunghissime camminate al mare per migliorare il fiato in quanto non fa sport da tempo. Con un sorriso stupendo sulle labbra, ha confidato di aver un po’ esagerato a tavola. Poco male perché, come ricordato da lei stessa, inizia “una nuova vita, bella, con il sorriso e il ballo”. Un nuovo capitolo che, come sopra citato, si apre dopo la chiusura di un percorso durato anni e che si prospetta all’insegna della gioia e di una sfida a dir poco stimolante.