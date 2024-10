Eleonora Giorgi: “Sto facendo una chemio molto seria”. Silvia Toffanin in lacrime

Eleonora Giorgi è tornata a Verissimo in collegamento da casa, insieme ai figli Paolo e Andrea, per aprirsi completamente sull’ultimo anno, segnato dalla malattia ma anche dall’amore. Un racconto autentico in cui Giorgi, pur devastata dagli effetti della chemioterapia, ha mostrato una forza straordinaria, suscitando una profonda emozione in Silvia Toffanin, colpita dalla sincerità delle sue parole.

Il peso della malattia e la quotidianità della chemio

Durante l’intervista a Verissimo, Eleonora Giorgi ha raccontato con un tono diretto e senza retorica una coincidenza che lega madre e figlio: Paolo è nato esattamente il giorno dopo di lei. L’attrice ha ricordato con un sorriso la notte in cui, spegnendo le candeline, sono iniziate le doglie, creando un legame speciale che ancora oggi celebrano insieme.

Ma dietro i festeggiamenti si cela un anno difficile, segnato da cicli di chemioterapia ogni 14 giorni, che Giorgi ha descritto come un’esperienza devastante. “Se non mangi, il veleno che è dentro quella chemio ti invade con più potenza,” ha confessato. Ogni giorno è una battaglia per trovare la forza di alimentarsi e recuperare l’energia necessaria ad affrontare la terapia successiva. Un racconto asciutto e potente che riflette una realtà fatta di momenti duri e di un amore che resta, anche nei giorni più bui.

Un anno pieno di imprevisti, ma anche di amore

Eleonora Giorgi ha raccontato un anno vissuto sull’orlo del baratro, ma immerso in una nuova consapevolezza dell’importanza dei legami e dell’amore ricevuto. La diagnosi è arrivata a ridosso del suo settantesimo compleanno, un traguardo significativo nella sua carriera, quando una “strana tosse” ha reso necessaria una tac, rivelando la malattia. “Ho già fatto la presentazione di tutte le problematiche, quelle spaventose,” ha confidato, accogliendo ogni giorno di serenità come un dono inaspettato.

Al suo fianco, i figli Paolo e Andrea hanno offerto due prospettive diverse, ma ugualmente intense. Paolo, di indole ottimista, ha ammesso di aver vissuto un momento di crollo durante il compleanno della madre, schiacciato dal senso di colpa per non aver saputo festeggiare come avrebbe voluto.

Andrea, più realistico, ha preferito affrontare la situazione vivendo ogni giorno in più con la madre come un dono prezioso. “L’ho messa in primo piano come forse non avevo mai fatto,” ha rivelato, riflettendo un profondo senso di protezione e riscoperta dei ruoli familiari. Un ritratto di forza e fragilità che ha commosso il pubblico.

I ringraziamenti al personale medico

Il volto di Eleonora Giorgi si è illuminato di una nuova speranza mentre parlava del farmaco sperimentale, già testato con risultati promettenti dal professor Melisi a Verona. Una cura che rappresenta un possibile spiraglio di luce in un momento di attesa tesa per la nuova tac, il cui esito potrebbe cambiare le carte in tavola.

Nella sua intervista, Giorgi ha voluto dedicare parole cariche di gratitudine agli oncologi e agli infermieri che l’hanno accompagnata in questo percorso difficile, descrivendoli come “quasi dei buoni fratelli di famiglia” per il loro costante sostegno e la loro sensibilità. “Fare l’oncologo non è come fare il dottore,” ha ribadito, perché il loro ruolo richiede un’empatia fuori dal comune per affrontare una realtà così delicata e complessa. Una riflessione che ha toccato corde profonde, mettendo in luce l’importanza dei legami umani anche nelle sfide più dure.