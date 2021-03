Elena Sofia Ricci, la dedica alla figlia Emma: “Orgogliosa di te...

editato in: da

Elena Sofia Ricci ha condiviso su Instagram una dedica davvero speciale per la figlia Emma, in occasione del suo 25esimo compleanno. Un traguardo importante che, da mamma fiera della sua splendida donna, ha voluto festeggiare scegliendo alcuni scatti che le ritraggono insieme sin da quando Emma era piccola, accompagnati da parole cariche di dolcezza.

“Emma tesoro…è già passato un anno dal compleanno 2020 in lockdown” – ha esordito l’attrice nel post – “Siamo ancora chiamati al sacrificio e al più profondo rispetto delle regole e della nostra specie”. Per la giovane Emma si tratta del secondo compleanno in piena pandemia, destino toccato a molti e soprattutto a tanti ragazzi che non hanno avuto la possibilità di godere appieno di traguardi e momenti importanti.

E infatti il pensiero dell’attrice per un attimo si è rivolto proprio ai giovani e alle difficoltà che hanno incontrato in tutti questi mesi: “Non è facile la vita per voi ragazzi che avreste dovuto spiccare il volo in questo tempo…freschi di laurea… proiettati sul futuro… costretti invece a fare i conti con una realtà molto difficile…ma io sono fiduciosa che quando tutto questo sarà passato, voi vi rimboccherete le maniche e comincerete a rendere questo mondo migliore“.

Oltre ad essere una delle attrici più amate dal pubblico, protagonista di tanti successi come Che dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci è una donna energica e dalla grande sensibilità, caratteristica che ha trasmesso anche alla figlia Emma. La oramai venticinquenne condivide molto con la sua mamma: capelli ricci e ramati, un sorriso dolce e accattivante e anche il sogno di diventare un’attrice. Emma, nata dalla relazione di Elena Sofia Ricci con l’attore e regista Pino Quartullo, sta studiando con tantissimo impegno per amore della recitazione e – come ha precisato la Ricci in varie occasioni – vuole camminare con le proprie gambe, senza “aiutini” da parte di mamma e papà, che sono nomi affermati nel mondo dello spettacolo.

“Tanto orgogliosa di quello che sei”, così si conclude la splendida dichiarazione di amore e di stima di Elena Sofia Ricci per la sua splendida figlia. Con l’augurio che il futuro le riservi tante soddisfazioni e la possibilità di realizzare i propri sogni. Una mamma e una figlia con un bellissimo rapporto, semplicemente da ammirare.