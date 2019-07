Elena Santarelli, un hater attacca il figlio su Instagram e lei si sfoga

editato in: da

Elena Santarelli risponde a un hater dopo un commento di cattivo gusto riguardo la malattia del figlio.

Il piccolo Jack ha finalmente sconfitto il tumore e la showgirl è tornata a sorridere, anche su Instagram dove negli ultimi giorni ha pubblicato diversi video. L’estate è arrivata ed Elena sui social posta foto che la ritraggono in costume, mentre si allena a casa oppure in gita con i figli.

I suoi scatti però hanno scatenato l’ira di alcuni hater, che l’hanno accusata di mettersi troppo in mostra, consigliandole, in modo poco carino, di dedicarsi di più al figlio.

“Sempre a metterti in mostra – ha commentato l’utente -. Ti conviene goderti certi momenti… perché certe cose potrebbero ritornare”. Il riferimento alla malattia di Giacomo, che la soubrette ha combattuto con forza e coraggio, senza mai perdere la speranza, ha provocato una dura reazione.

“Mio figlio si rende conto di quanto è bello non essere come te” ha replicato la Santarelli che si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro chi la prende di mira, criticando tutto ciò che fa e commentando in modo cattivo i suoi post su Instagram.

“A me non scateni nulla, ma nulla – ha scritto -. Se è per questo si può uscire di casa e avere la peggio in molte situazioni, non esiste solo il tumore (parola che tu non avendo le palle non riesci a scrivere a noi, a me) ti saluta anche Jack e ti augura tanta salute e ti ricordiamo che le disgrazie sono assai nella vita…”.

“Sei anche di insegnamento – ha aggiunto Elena Santarelli, rivolgendosi all’hater – mio figlio legge il tuo messaggio e poi si guarda con la sua mamma allo specchio e si rende conto di quanto è bello e sano non essere come te, mio figlio sa che non si augura il male a nessuno ma sa anche che esistono le persone come te e quindi… noi saltelliamo in casa felici di essere delle brave persone”.

In seguito Elena ha spiegato che il commento cattivo era stato fatto da una persona che la critica quotidianamente. “Tutti i giorni scrive, fa questo di sport – ha rivelato -. Dio ci dice di aiutare il prossimo e lo sto facendo, lei qui ha il suo sfogo, meglio qui che a fare del male in giro”.