Elena Santarelli ritrova la felicità a New York dopo la malattia del figlio

Dopo l’annuncio della guarigione del figlio Giacomo, Elena Santarelli vola a New York per godersi la ritrovata serenità familiare.

Qualche tempo fa, era stato lo stesso bambino a chiedere di poter fare un viaggio in compagnia della mamma e del papà. Ed eccolo accontentato. Dopo mesi trascorsi in ospedale, Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono arrivati a New York per godersi, assieme al figlio, la tranquillità che tutti si sono meritati. Ad aspettarli a casa, invece, la piccola Greta, la seconda figlia avuta dalla coppia nel 2016.

E come in tutte le storie a lieto fine, dopo aver sconfitto definitivamente il tumore di Giacomo, la Santarelli sembra essere tornata serena e felice. Lo dimostrano le numerose Stories e scatti condivisi su Instagram dalla showgirl: una cena giapponese, una giornata di shopping, un momento di tenerezza con il figlio Jack e una visita al parco con “i miei due uomini” (così Elena ama rivolgersi teneramente a suo figlio e suo marito). Attimi semplici, ma intensi, che la famiglia è tornata a vivere dopo mesi di paura e preoccupazione.

Per Elena, Bernardo e Jack, questo viaggio nella Grande Mela ha lo stesso effetto di un’uscita da un tunnel, lungo e buio. D’altronde, appena qualche settimana fa, la showgirl aveva annunciato al pubblico la guarigione definitiva di suo figlio, scrivendo un lungo messaggio di ringraziamenti per medici, amici e parenti che le sono stati vicini. Ed oggi, finalmente, la Santarelli può godersi quello per cui tanto ha lottato: la serenità di Giacomo, la presenza affettuosa di Bernardo e la voglia di ricominciare a sorridere tutti insieme.

Questa è davvero “la quiete dopo la tempesta”, la gioia dopo la disperazione, la felicità dopo la paura. Una nuova occasione per Elena Santarelli e i suoi uomini, che possono ora tornare a vivere la tranquilla vita di tutti i giorni, tra scuola, lavoro e molto altro ancora, lasciando che le corsie d’ospedale diventino un ricordo lontano. Questo splendido viaggio a New York è, a tutti gli effetti, la rinascita di Giacomo, che si gode la vacanza circondato dall’amore di due genitori che hanno davvero fatto per lui tutto quello che era nelle loro possibilità. E ci sono riusciti perfettamente.