Elena Santarelli, la battaglia è finita (e noi siamo fiere di lei)

Dopo aver annunciato che Giacomo è finalmente in “follow-up”, Elena Santarelli racconta a Marco Liorni la difficile lotta di suo figlio contro il cancro.

Ospite di Italia sì, la bella showgirl si commuove raccontando i lunghi mesi che hanno portato alla definitiva guarigione di Giacomo. Un periodo difficile e intenso, fatto di cure mediche, incontri straordinari in ospedale, sostegno di amici e familiari, oltre che di affetto da parte del pubblico. E di fronte all’amico, Marco Liorni, la Santarelli si lascia andare a un lungo pianto liberatorio. Di certo, non deve essere affatto facile per una mamma sostenere il figlio in una battaglia così difficile come quella contro il tumore. “Sono molto stanca, è un pianto di liberazione”, spiega la showgirl di fronte al pubblico.

Più che comprensibile la reazione di Elena, che ha raccontato i dettagli di una vicenda familiare drammatica. La scoperta del tumore maligno al cervello di Giacomo, le 14 ore di intervento a cui è stato sottoposto, le terapie, gli esami di controllo e poi finalmente la guarigione. La vera buona notizia è arrivata dopo mesi di difficoltà e nervosismi.

“La mia è una felicità contenuta. Non riesco ad essere totalmente felice perché il mio pensiero va chi non ce l’ha fatta. Tutti meritano di arrivare a festeggiare come abbiamo fatto noi ieri. Ma purtroppo questa è una battaglia che si vince o si perde”. Il pensiero va all’amica Valeria, mamma di Marzia, la bambina che ha cominciato il suo percorso di cure in ospedale assieme a Giacomo, ma che purtroppo non è riuscita a vincere la sua battaglia. Proprio lo scorso mese, la showgirl aveva pubblicato un post su Instagram, per ricordare la piccola Marzia, accompagnato da un messaggio commovente, dedicato a “tutte le mamme che possono sentire il profumo dei propri figli”. Ed oggi, Elena Santarelli è davvero una di questa fortunate.

La storia di Giacomo e della sua battaglia contro il cancro hanno commosso Marco Liorni, tutto il pubblico di Italia sì e senza dubbio anche gli spettatori da casa. D’altronde, la forza di volontà di Elena Santarelli ha lasciato senza parole chiunque abbia sentito parlare di lei in questi mesi. L’amore per suo figlio le ha permesso di lottare per tenerlo in vita e poterlo riabbracciare ogni qual volta ne abbia voglia. “I complimenti non vanno fatti solo ai medici ma anche a lei per la sua forza”, dice Platinette in lacrime, esprimendo un’opinione condivisa da tutti noi.