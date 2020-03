Domenica In torna in onda, la Venier: “Mi sento fragile, ma ci proverò”

editato in: da

Mara Venier, i 69 anni della regina della tv (che non molla mai)

Mara Venier torna alla carica con il suo show domenicale, dopo il breve stop della scorsa settimana. Sebbene sia felicissima di riprendere le redini di Domenica In, la conduttrice non è del tutto serena. Le sue parole mostrano un’improvvisa fragilità, conseguenza inevitabile del clima di tensione degli ultimi mesi.

Esattamente sette giorni fa, la Venier aveva rivelato su Instagram che Domenica In avrebbe dovuto chiudere i battenti temporaneamente. La notizia arrivava a poca distanza da quelle riguardanti le altre trasmissioni televisive che hanno subito la stessa sorte – Detto Fatto, La Prova del Cuoco e Domenica Live, giusto per citarne qualcuna. Ma al contrario di queste, lo show di Mara è già pronto a tornare in onda. L’annuncio lo ha dato la conduttrice stessa, che si è mostrata entusiasta della decisione della Rai.

Nei giorni seguenti la lieta novella, Mara ha svelato alcune delle novità che riguardano le prossime puntate di Domenica In: la trasmissione dovrà infatti rispettare le nuove norme previste per esigenze di sicurezza. Ma è in una recente intervista a La Stampa che si è lasciata andare ad una lunga confessione, nella quale parla della sua gioia nel tornare in onda, così come delle difficoltà che sta affrontando in questo momento così delicato.

“Torno in tv, penso sia giusto cercare di regalare un sorriso in un momento così drammatico, provare ad alleggerire. Non sarà facile ma ci provo, anche se non voglio nascondere che in questo momento mi sento molto fragile” – ha confessato la Venier. La decisione di tornare in onda è stata sua, come ha ammesso la conduttrice: “L’azienda mi ha fatto scegliere, mi hanno detto: ‘Mara, decidi tu’. Ci ho pensato e alla fine ho deciso di riprendere anche se ho paura“.

La puntata di domenica 22 marzo sarà sicuramente molto diversa dalle altre: nessun ospite in studio, ma molti interventi in collegamento con personaggi quali Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Luca Argentero e Renzo Arbore. Addirittura, è probabile che la trasmissione abbia una durata minore. “Non posso garantire che il programma durerà tre ore e mezzo come sempre. È un tentativo. Io ci metto tutta la mia volontà e la voglia di essere in onda per tenere compagnia al pubblico che mi vuole bene. Vedremo, speriamo di farcela” – ha concluso Mara Venier.