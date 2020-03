Detto Fatto riparte su Instagram: l’annuncio di Bianca Guaccero

editato in: da

Come tutti sappiamo il palinsesto della televisione italiana in questo ultimo periodo ha subito parecchie variazioni, con la sospensione di tanti programmi di intrattenimento, per dare più spazio all’informazione e all’attualità in questo momento particolare.

Anche Detto Fatto ha chiuso momentaneamente i battenti, ma nell’ultima settimana Bianca Guaccero ha svelato che qualcosa d’importante stava bollendo in pentola.

Nel frattempo, per venire incontro ai suoi numerosi fan, la conduttrice aveva inaugurato la diretta Instagram con un format speciale, ribattezzato Casa Guaccero. Con delle stories, direttamente dalla sua abitazione, ha tenuto compagnia ai suoi followers, lanciando challenge divertenti per trascorrere il tempo in maniera più leggera.

Evidentemente l’idea deve essere piaciuta anche alla Rai, che ha deciso di proporre una nuova versione dello show: infatti sul profilo Instagram del noto programma da lunedì 23 marzo alle 14 andrà in diretta Pronto Detto Fatto.

Bianca Guaccero ha sorpreso i suoi fan con un post su Instagram e con immensa gioia ha annunciato la partenza di questo nuovo format: “Siete pronti? Ecco la sorpresa che vi stavamo preparando! Vi voglio tutti davanti ai pc, telefoni e quant’altro per una versione tutta nuova di Detto Fatto!”.

Secondo quanto annunciato dalla conduttrice pugliese saranno tanti gli ospiti che si uniranno alla diretta, tra giochi e tanti tutorial, ma i veri protagonisti saranno proprio gli spettatori, che grazie a questa soluzione potranno commentare e intervenire dal vivo.

Personaggi famosi verranno “chiamati” direttamente dalla Guaccero per delle interviste via smartphone; ma nelle dirette Instagram ci sarà spazio anche per i followers, che potranno giocare a quiz divertenti.

Bianca mancava tanto ai suoi ammiratori: nell’ultimo periodo infatti non aveva partecipato al programma, prima per le prove di Una storia da cantare, poi a causa di una gastroenterite.

Questa idea ha lasciato i fan della trasmissione entusiasti, che hanno inondato di commenti il post della presentatrice: “Grazie per tutto… È una sorpresa bellissima. Sono pronta per vederti e vedere questa novità!”, “È una super sorpresa…Bianca tu riesci sempre a renderci felici!”, “Non mancherò, che bella sorpresa! Grande Bianca!!!”.

Insomma buone notizie per tutti i telespettatori appassionati di Detto Fatto: Bianca si è rimessa in pista per intrattenere il pubblico di Rai 2, che grazie a Instagram potrà continuare a guardare il suo programma preferito.