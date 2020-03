Domenica In riparte, Mara Venier annuncia: “Si torna in diretta”

editato in: da

Mara Venier, i 69 anni della regina della tv (che non molla mai)

Domenica In riparte e Mara Venier torna in diretta con il contenitore domenicale dopo lo stop di qualche giorno fa. Lo scorso 15 marzo, la Rai aveva deciso di sospendere la trasmissione poche ore prima della messa in onda e dopo aver svelato gli ospiti che sarebbero stati in studio. La conduttrice aveva confermato la scelta dell’azienda di viale Mazzini e su Instagram aveva espresso la sua tristezza.

“Domenica In non andrà in onda – aveva scritto -. Avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza. Vi abbraccio tutti forte forte”. La sospensione di Domenica In, sostituita da alcune repliche e da uno speciale di Italia Sì con Marco Liorni, aveva reso tristi moltissimi fan della Venier.

Su Instagram, Nicola Carraro, marito della presentatrice, aveva raccontato la sua domenica casalinga. Nei video postati dal produttore, Mara appariva piuttosto giù di morale mentre confermava lo stop di Domenica In, dedicandosi alla cucina senza però la verve che l’ha sempre caratterizzata. “Mentre guardavo il meglio di Domenica in – aveva scritto poco dopo Carraro – pensavo che purtroppo quel tipo di programma lì non lo rivedremo per molto tempo: baci, abbracci, risate, lacrime e il pubblico che canta a squarciagola”.

La sospensione però, a quanto pare, è durata solamente una puntata. Lo show infatti tornerà regolarmente su Rai Uno domenica 22 marzo come confermato dalla stessa Venier. “Si torna in diretta!” ha fatto sapere all’Adnkronos. Poco dopo la presentatrice ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae nel terrazzo della sua casa di Roma insieme al marito. Nello scatto i due, insieme dal 2006, sorridono. “Un po’ d’aria – ha scritto Mara -. Forza amori della zia!”.

Domenica In non è stato l’unico programma della Rai a subire uno stop. L’azienda ha deciso di bloccare, almeno per ora, la messa in onda di altri show di successo, da Vieni da Me di Caterina Balivo, a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi, sino a Detto Fatto, il factual show condotto da Bianca Guaccero.