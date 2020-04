Domenica In, tenero gesto di Mara Venier a Pasqua: le anticipazioni

editato in: da

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Una delle certezze di questo lungo e stranissimo periodo è la domenica in compagnia di Mara Venier. Anche per Pasqua la conduttrice ha deciso di non tirarsi indietro e di registrare una puntata di Domenica In, che si caratterizzerà per la presenza (per la maggior parte virtuale) di diversi ospiti speciali.

La Venier cercherà, come ogni settimana, di coniugare momenti di divertimento e leggerezza a momenti di sana informazione, con interventi di personaggi dello spettacolo e di esperti di vari settori. Per la giornata di Pasqua sono previsti collegamenti con Daniele Liotti e Rocio Munoz Morales: i due attori sono attualmente molto impegnati sui social, dove tra dirette e interventi tengono costantemente aggiornati i loro follower e li sensibilizzano ai giusti comportamenti in periodo di confinamento sociale.

Spazio anche alle videochiamate di Ricky Memphis e Luca e Paolo che presenteranno il loro film Un figlio di nome Erasmus, la cui uscita era prevista nelle sale cinematografiche il 19 marzo e che, invece, sarà disponibile su alcune piattaforme di streaming proprio a partire da domenica 12 aprile.

Poi, la Venier contatterà due persone speciali, facendo qualcosa di dolcissimo: in primis si collegherà con Donatella Rettore, che la scorsa settimana aveva salutato calorosamente. La cantante, infatti, sta passando un brutto periodo: è stata sottoposta a due interventi chirurgici per sconfiggere il cancro al seno e sta passando il delicato periodo della convalescenza a casa. La Venier porterà un po’ di gioia in casa di Donatella, che aveva informato i suoi follower di star soffrendo molto, tramite Instagram.

La seconda persona speciale con cui la Venier si collegherà è Gina Lollobrigida. La stella del cinema e della televisione italiana ha recentemente subito una rapina e si è detta traumatizzata. Anche in questo caso, la Venier cercherà non solo di spiegare al pubblico quanto è accaduto, ma di tranquillizzare l’attrice, che si sta riscoprendo particolarmente vulnerabile.

Infine, ospiti fisici della Venier saranno l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, che dissiperà a Domenica In tutti i dubbi riguardanti gli animali domestici che hanno portato, in questo periodo, a una lunga sequela di errori e (tristemente) di abbandoni e Ernest Knam, celebre pasticcere che mostrerà come si confezionano le uova di cioccolato.

Insomma, si preannuncia una puntata carica di emozioni, in pieno stile Venier. E non è escluso che l’esuberante conduttrice riservi al suo pubblico delle sorprese e delle improvvisate divertenti, come già successo nelle precedenti puntate.