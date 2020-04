Domenica In, Mara Venier preoccupata: il marito è la sua forza

editato in: da

Mara Venier torna in tv con Domenica In e non nasconde la preoccupazione, ma a sostenerla c’è Nicola Carraro, suo marito. I due sono sposati dal 2006, un grande amore che è riuscito a superare tante difficoltà e che ancora oggi è un rifugio sicuro per la conduttrice.

Dopo un brevissimo stop, Mara è tornata in onda con Domenica In. Il programma, trasformato a causa del periodo di emergenza, continua a regalare sorrisi ai telespettatori, anche se la Venier non nega di essere preoccupata. “Sto cercando di portare serenità e speranza nella casa degli italiani che mi vogliono bene – ha affermato la presentatrice in un’intervista a DiPiù -. Per ora il programma va avanti, ma sono pronta a fermarmi se ci sarà la necessità”.

“In ogni caso lavoriamo in sicurezza – ha affermato parlando di Domenica In -, abbiamo eliminato le riunioni settimanali in redazione, vado direttamente la domenica all’ultimo minuto. Non ci sono truccatrici e parrucchieri, faccio tutto da sola, a casa mia, prima di uscire”. La grande forza di Mara però resta suo marito Nicola Carraro. L’ex produttore e scrittore infatti sta facendo di tutto per tranquillizzare la moglie e regalarle un sorriso. “Dormo poco e male – ha confessato la Venier -. Mi capita di svegliarmi a orari assurdi, tesa come una corda di violino. Poi, guardo Nicola al mio fianco e mi tranquillizzo perché penso alle parole che lui mi ripete sempre: ‘Passerà, sarà lunga, ma passerà”. Provo un senso di ristoro e cerco di riposare ancora un po’”.

Mara ha vissuto tanti grandi amori nella sua vita, da Renzo Arbore a Jerry Calà, ma la sua anima gemella rimane Nicola Carraro. La coppia vive a Roma e l’ex produttore cinematografico si divide fra l’Italia e Santo Domingo. Da diverse settimane ormai Nicola è tornato nella Capitale per stare accanto alla Venier. D’altronde il suo sostegno non le è mai mancato, in questo momento complicato, ma anche dopo che la conduttrice aveva ricevuto delle accuse da alcune maestranze Rai. “Mia moglie va al lavoro per voi e vi saluta – ha scritto Carraro qualche giorno fa, postando uno scatto della conduttrice – ed io l’ammiro, assieme a tutta la sua squadra, moltissimo”