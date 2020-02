Mara Venier, Domenica In a rischio. Il marito: “Prenderemo le nostre decisioni”

editato in: da

Mara Venier, i 69 anni della regina della tv (che non molla mai)

Mara Venier potrebbe lasciare Domenica In? Le ultime dichiarazioni del marito, Nicola Carraro, gettano il dubbio sulla futura conduzione del contenitore domenicale dopo le recenti accuse che sono state mosse contro la presentatrice. In una lettera apparsa su Facebook e firmata dagli organizzatori-ispettori di Produzione CPTV ROMA, Mara è stata accusata di aver insultato alcune maestranze Rai e di avere un comportamento non idoneo dietro le quinte.

Il comunicato, pubblicato da Nando Clemenzi ha creato una vera e propria bufera intorno alla conduttrice. Da due anni infatti la Venier è tornata al timone di Domenica In dopo una lunga assenza dalla Rai, registrando ottimi ascolti e risollevando le sorti della trasmissione. La sua presenza al timone dello show sembrava confermata anche per il prossimo anno, ma stando alle parole di Nicola Carraro le cose potrebbero cambiare.

Il marito di Mara ha infatti postato su Instagram un messaggio dopo le polemiche. Accanto a una foto della conduttrice Nicola Carraro ha scritto: “Un programma di grande successo dà spesso fastidio, io voglio stare con tutti voi, vicino a mia moglie poi il prossimo anno prenderemo le nostre decisioni. Intanto chiaro e forte #iostoconmara”.

In tanti hanno commentato il post, mostrando la loro vicinanza nei confronti della Venier, chiedendole di non abbandonare Domenica In e sperando che tutto si risolverà. Le accuse mosse nei confronti della presentatrice d’altronde sono piuttosto gravi e una reazione di Mara altrettanto dura era prevedibile.

“La misura è colma – si legge nel comunicato -. L’aggressione verbale – offese personali, insulti e minacce – immotivata e demenziale perpetrata nei confronti di un nostro collega nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali, durante la trasmissione Domenica In, posta in atto dalla conduttrice del programma, è solo l’ultimo episodio increscioso di una lunga sequenza che impatta negativamente sull’intera categoria degli Ispettori di Produzione”.

Anche la Venier ha reagito su Instagram, pubblicando un video del suo ispettore di produzione, Pino in cui l’uomo dimostra affetto e stima nei suoi confronti. “Pino è stato per tanti anni il mio ispettore di studio nelle mie domeniche in”, ha scritto.