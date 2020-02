Mara Venier, liti e insulti a Domenica In: lei replica su Instagram

editato in: da

Mara Venier, i 69 anni della regina della tv (che non molla mai)

Mara Venier rompe il silenzio e risponde alle accuse che l’hanno travolta in questi giorni, secondo cui tratterebbe male lo staff di Domenica In. La conduttrice, come è noto, è tornata in Rai dopo una lunga assenza ed è riuscita a risollevare le sorti del programma dopo alcune stagioni non proprio esaltanti. Amatissima dal pubblico, la Venier nelle ultime ore è finita al centro delle polemiche dopo che Nando Clemenzi, ispettore di produzione Rai, ha pubblicato una lunga lettera su Facebook.

“La misura è colma – si legge nel post -. L’aggressione verbale – offese personali, insulti e minacce – immotivata e demenziale perpetrata nei confronti di un nostro collega nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali, durante la trasmissione Domenica In, posta in atto dalla conduttrice del programma, è solo l’ultimo episodio increscioso di una lunga sequenza che impatta negativamente sull’intera categoria degli ispettori di produzione”.

“Da tempo – prosegue – si è in balia dei disturbi umorali di conduttrici e/o conduttori televisivi che si tramutano in inaccettabili e insopportabili discriminazioni pur non sussistendo rilievi di carattere professionale. Quanto rappresentato coinvolge anche altre figure professionali dello studio generando un clima lavorativo particolarmente difficile ed affatto sereno”.

Secondo gli Organizzatori-Ispettori di Produzione CPTV Roma, Mara Venier metterebbe in atto dietro le quinte un comportamento poco consono nei confronti dello staff Rai. Nel post si parla di insulti, di minacce e di pesanti offese personali che sarebbero state perpetrate nel tempo. Si fa inoltre riferimento a una lite specifica con un membro del team di Domenica In che avrebbe spinto le maestranze Rai a intervenire.

Si tratta di accuse pesanti a cui Mara ha scelto di rispondere su Instagram. La conduttrice ha pubblicato un video in cui appare Pino, il suo ispettore di studio, che le augura il meglio e le invia un saluto. “Pino è stato per tanti anni il mio ispettore di studio nelle mie domeniche in”, ha commentato, aggiungendo anche un cuore rosso.

Nel frattempo TvBlog ha cercato di fare chiarezza, svelando un retroscena sulla presunta lite che avrebbe portato alla pubblicazione della lettera. “Da fonti vicine a Domenica In apprendiamo che tutto sarebbe partito da un episodio avvenuto un mese fa durante la puntata andata in onda la domenica precedente il Festival di Sanremo, per la precisione durante il talk in studio dedicato proprio alla rassegna canora condotta quest’anno da Amadeus – spiegano -. Nel corso di quello spazio ci sarebbe stato un vivace scambio di vedute fra la conduttrice veneta e l’ispettore di studio […] Si tiene a sottolineare, sempre da fonti vicine al programma di Rai1 presenti in quei frangenti, che quel battibecco sarebbe un normale episodio dialettico, che si sarebbe potuto ricomporre la sera stessa davanti ad un caffè.”