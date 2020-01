Chi è Claudio Rego, il marito di Donatella Rettore

editato in: da

Claudio Rego è il marito di Donatella Rettore, accanto alla cantante da ben 43 anni. La coppia si è conosciuta negli anni Settanta durante un concerto e da allora non si è più lasciata. Musicista e artista a tutto tondo, Rego si è innamorato da subito della Rettore e i due, dopo un lungo legame, sono convolati a nozze nel 2005.

Una scelta fatta quando la coppia aveva deciso di seguire la strada dell’adozione nella speranza di avere un figlio, in seguito a un aborto della cantante. A raccontarlo è stata proprio Donatella Rettore in diverse interviste e nel corso della sua ospitata a Domenica In. “Stiamo insieme da 43 anni – ha confessato a Mara Venier -. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più. L’adozione l’abbiamo provata – ha aggiunto -, ma in Italia è sempre più difficile che in altri paesi. Mi chiedo perché, i bambini non devono passare per la burocrazia, quando si scopre che un genitore è in salute e ha possibilità di mantenere un figlio, quante carte bisogna fare?”.

Un lutto, quello dell’aborto, che Rego e la Rettore hanno affrontato insieme, senza mai lasciarsi. “Forse è stato meglio così – ha commentato lei -. Se avessi concepito un figlio malato sarei morta di dolore. Ho avuto altri figli nella vita, otto in tutto, i miei cani, i miei pelosi”. La coppia infatti ha tre Border Collie che sono spesso protagonisti delle loro foto postate su Instagram. “So condurre un cane, ma mi faccio anche condurre – ha svelato la cantante -, perché gli animali e gli esseri viventi sono liberi e devono restare tali”.

Nel corso della chiacchierata è intervenuto anche Claudio Rego che ha sorpreso la Rettore con un video romantico dedicato al loro amore. “Sono convinto che tu abbia sempre volato un po’ più in alto di me – ha detto il musicista, parlando di Donatella -, ma io ce l’ho messa tutta per starti dietro. Ti chiedo di continuare ad aspettarmi sempre nei tuoi voli”.