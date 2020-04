Mara Venier si scatena prima di Domenica In grazie ad Al Bano e De Martino

editato in: da

Mara Venier si scatena su Instagram in attesa di tornare a Domenica In, grazie ad Al Bano e De Martino. La conduttrice non si ferma e non ha nessuna intenzione di mollare, dopo la tristezza dei giorni scorsi, Mara è tornata a sorridere anche grazie al supporto degli amici.

Su Instagram la presentatrice è apparsa allegra e piena di energie alle prese con i fornelli. La Venier è infatti un’ottima cuoca e ama preparare deliziose ricette per il marito Nicola Carraro. Nei video Mara balla al ritmo di una musica caraibica, mentre gira il riso e fa cuocere la salsiccia per realizzare un tipico risotto alla milanese in onore dell’uomo della sua vita.

A riprendere la scena la sua colf che ride e si diverte di fronte al siparietto della presentatrice. “Ogni tanto un po’ di allegria”, commenta Mara, prima di bere un bicchiere di vino. “Questo me l’ha regalato Al Bano”, svela mostrando la bottiglia alla telecamera. Ma non è finita qui, perché nelle Stories, la Venier annuncia di aver ricevuto anche un pacco da parte di De Martino con della pasta tipica. Un regalo in occasione di Pasqua da parte di Stefano e di Belen, da sempre molto legati alla presentatrice.

Dopo un periodo difficile di grande incertezza e ansia, Mara sembra aver recuperato le energie. La conduttrice è tornata al timone di Domenica In ed è pronta a condurre una nuova puntata speciale dello show Rai. Nel frattempo si scatena in casa con la complicità di Nicola Carraro. I due ballano insieme, ridono e si concedono una cena gustosa.

“Sto cercando di portare serenità e speranza nella casa degli italiani che mi vogliono bene – aveva raccontato qualche giorno fa la star di Domenica In un’intervista a DiPiù -. Per ora il programma va avanti, ma sono pronta a fermarmi se ci sarà la necessità. In ogni caso lavoriamo in sicurezza – aveva aggiunto Mara Venier -, abbiamo eliminato le riunioni settimanali in redazione, vado direttamente la domenica all’ultimo minuto. Non ci sono truccatrici e parrucchieri, faccio tutto da sola, a casa mia, prima di uscire”.