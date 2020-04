Domenica In, Mara Venier commossa per il nipotino Claudio: “Scusate, siamo più fragili”

editato in: da

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

A Domenica In, Mara Venier si commuove per la sorpresa del nipotino Claudio, lasciandosi andare alle lacrime. La conduttrice è stata la protagonista assoluta della Pasqua televisiva, conducendo una puntata speciale di Domenica In. Lo show, dopo un brevissimo show, è tornato sul piccolo schermo, grazie soprattutto alla forza di Mara, decisa a regalare un sorriso al suo pubblico in questo momento difficile.

La Venier non ha mai nascosto di essere molto provata, ma è anche sembrata decisa a non mollare, sostenuta dal marito, Nicola Carraro. Nei giorni scorsi l’avevamo vista ridere e ballare su Instagram mentre preparava il risotto per la famiglia, ma durante la puntata di Domenica In la conduttrice ha ceduto. Gli autori dello show infatti hanno fatto una sorpresa a Mara, mandando in onda all’inizio della puntata un filmato.

Nella clip il piccolo Claudio, soprannominato Iaio dai nonni, sorride alla telecamera mentre saluta la Venier. Un momento di grande commozione per Mara, che è legatissima al piccolo e soffre la lontananza. “Oggi non ce l’ho fatta – ha spiegato su Instagram – non mi aspettavo questa bella sorpresa. Siamo tutti più fragili e non vedere i nostri nipoti è devastante. Buona Pasqua a tutti e scusate”.

Anche Nicola Carraro ha commentato la commozione della moglie, riproponendo nelle Stories di Instagram alcuni video in cui il nipotino saluta i suoi nonni. Mara è legatissima a Claudietto – come lo chiama lei – figlio di Paolo Capponi, secondogenito della Venier, nato dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi. Per un lungo periodo la conduttrice ha avuto un rapporto difficile con il figlio, che è migliorato grazie alla nascita di Claudio.

“Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita – aveva spiegato Mara al settimanale Chi, qualche tempo fa -. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia”. La Venier ha anche un altro nipote, Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini. “Sono diventata mamma a 17 anni – aveva raccontato -, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta”.