Mara Venier su Instagram: si scatena in cucina. E interviene Nicola Carraro

Mara Venier scatenata su Instagram, si lancia in un divertentissimo ballo in cucina mentre prepara la cena. Antonella Clerici ed Elisa Isoardi sono avvisate: la vera regina dei fornelli è Zia Mara.

La presentatrice veneziana delizia come ogni giorno i suoi fan raccontando nelle Stories cosa prepara per cena a suo marito Nicola Carraro. Ma questa volta ha superato se stessa con un siparietto spassoso dietro i fornelli. Protagonista assoluta è lei, ma le fanno da spalla, Monica, la sua colf e naturalmente la sua dolce metà, soprannominata Bagiggio.

La Venier al naturale, senza trucco e parrucco come una di noi, all’ora del tramonto è in cucina. Baciata dagli ultimi raggi del sole, è in procinto di preparare la pasta alla checca: rigatoni con capperi, pomodoro, mozzarella e tanto basilico. Una vera delizia.

Come colonna sonora, sceglie Radio Mambo. E sulle note della musica latina, si scatena nel ballo, suscitando le risate di Monica. “Come bailo Monica?”, le chiede Mara che aggiunge: “Monica ride come una matta“.

Zia Mara si giustifica mostrando un bicchiere di vino: “Un pochettino mi sono fatta un bicchiere. Toglietemi tutto ma non toglietemi il vino, alla sera un bicchiere di vino ci vuole”. Risate, musica, danza, manicaretti…. A questo punto, Carraro si unisce alla compagnia e divertito fa un gesto inequivocabile per dire che sua moglie è un po’ folle.

Ma in fondo, anche lui contribuisce rivelando scene di vita privata, dalla foto a tradimento mentre stende le lenzuola agli infradito.

Mentre tutto si conclude con un romantico tramonto e il fascino intramontabile della Venier che sa come conquistare il suo pubblico. Non solo a Domenica In.