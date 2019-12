Domenica In, Mara Venier festeggia i 90 anni di Don Mazzi. E canta con Roby Facchinetti

editato in: da

Mara Venier è un’ottima padrona di casa, e dopo i tredici appuntamenti di Domenica In di questa stagione televisiva, non c’è più alcun dubbio. Ma questa puntata, in particolare, è stata speciale. Si è trattato di ore dedicate all’amore, in cui la presentatrice ha voluto omaggiare una persona per lei molto importante: Don Antonio Mazzi.

La Venier, così, apre la puntata con le lacrime agli occhi e mostrando la sua forte commozione. Per presentare il suo primo ospite, forse il più importante per lei, la presentatrice racconta un momento importante della sua vita:

Voglio festeggiare un grande uomo, che ha compiuto pochi giorni fa 90 anni. È una delle persone più importanti della mia vita. Ho perso mio padre a vent’anni, quando ero incinta di mio figlio. Dopo un po’ ho trovato una persona che poteva, in qualche modo, prendere il suo posto: è Don Antonio Mazzi.

Don Antonio Mazzi, così, arriva nello studio di Domenica In e inizia a scherzare con la presentatrice, riservandole anche un pensiero dolcissimo:

Chi fa il mio mestiere, chi sta con i ragazzi come ci sto io non deve mai fare i conti del tempo. Io sto bene solo in mezzo ai disperati. Tu riesci ad avere un volto dolcissimo ma sei anche burrascosa, da sempre, ed è bello anche quello.

Dopo la commozione, quindi, arrivano vere e proprie risate. Interviene anche Fiorello, che ne approfitta per fare gli auguri a Don Mazzi:

Sei diventato maggiorenne, devi mettere la testa a posto. Ti abbraccio e ti faccio tanti auguri.

Anche Enzo Iacchetti è intervenuto per salutare e fare gli auguri all’ospite di Mara Venier:

Ciao Don, tanti auguri. Quanti sono? 120? Quanto bene hai fatto, ma hai ancora tempo per farne dell’altro. Sono contento che ti festeggino a Domenica In, te lo meriti. C’è bisogno di gente come te. Approfittane per dare un bacio a Mara Venier da parte mia.

Mara Venier ripercorre, grazie all’aiuto di testimonianze come quelle di Renato Zero e Ron, la vita di Don Antonio Mazzi, i momenti più duri e quelli che l’hanno convinto a intraprendere la missione che l’ha reso noto e apprezzato da tutti.

Un’intervista profonda, delicata e dolcissima, che la presentatrice prosegue in allegria: è intervenuto anche Roby Facchinetti, cantante dei Pooh. E insieme a lui, la Venier e Don Mazzi hanno cantato grandi successi come Piccola Ketty, ridendo come solo gli amici di lunga data sanno fare.