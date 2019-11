Mara Venier e Sabrina Ferilli, il modo particolare in cui si sono conosciute

editato in: da

Sabrina Ferilli e Mara Venier sono molto amiche. Un legame, quello fra l’attrice e la conduttrice, nato tantissimi anni fa in modo particolare. Oggi entrambe fanno parte del mondo dello spettacolo e sono amatissime dal pubblico televisivo.

La Ferilli riveste il ruolo di giudice a Tu Sì Que Vales, il programma campione d’ascolti di Maria De Filippi, mentre la Venier conduce con successo Domenica In ed è una star su Instagram. Le due donne sono molto legate, un’amicizia, la loro, iniziata più di trent’anni fa. Si incontrarono per la prima volta sul set di un film Caramelle da uno sconosciuto. Era il 1987 ed entrambe interpretavano delle prostitute: una di lusso, l’altra di strada, coinvolte in un terribile omicidio. Nel film era presente anche Barbara De Rossi, un’altra attrice molto amata.

Nel corso degli anni quell’amicizia nata sul set è cresciuta, diventando sempre più importante. Oggi Mara e Sabrina sono molto legate, tanto che qualche tempo fa la Venier aveva definito la Ferilli “la mia amica del cuore”.

L’attrice romana, sposata dal 2011 con Flavio Cattaneo, è stata fotografata più volte durante le sue uscite con Mara Venier, fra cene, shopping e chiacchiere. La conduttrice di Domenica In però non è la sua unica amica famosa. Sabrina ha un legame speciale anche con Maria De Filippi.

La moglie di Costanzo l’ha voluta fortemente a Tu Sì Que Vales e durante le puntate è chiara la grande intesa fra le due donne. “Ci ho messo quattro anni, ho dovuto faticare tantissimo – ha spiegato la De Filippi al Fatto Quotidiano -. Il mio rapporto con Sabrina è nato a C’è posta per te dove era venuta ospite per incontrare il suo primo amore, siamo diventate amiche ed ero sicura potesse far bene. Lei – ha concluso parlando dell’amica – è una donna intelligente, passionale, estremamente spiritosa, una donna preparata che non smette di stupirsi”.