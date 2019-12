Domenica In, Mara Venier furiosa per Gianna Nannini: “Sono nera”

editato in: da

Mara Venier torna a parlare su Instagram dell’interruzione della performance di Gianna Nannini a Domenica In che l’ha fatta infuriare. La conduttrice infatti ha intervistato nel corso della trasmissione la cantante, fra ricordi, commozione e alcune esibizioni. Peccato che, proprio mentre la Nannini si stava esibendo, è stata bruscamente interrotta.

La performance dell’artista infatti è stata tagliata per lasciare spazio alla diretta del Tg1 che ha raccontato la visita del Papa a Greccio, il paesino in cui San Francesco creò il primo Presepe. Il taglio deciso all’esibizione della Nannini ha fatto infuriare i fan e colto di sorpresa Mara Venier, che si è scusata. La conduttrice infatti non era stata avvisata che ci sarebbe stato un taglio così deciso a Domenica In e la cosa l’ha fatta giustamente arrabbiare.

“Devo scusarmi per quello che è accaduto prima – ha detto una volta tornata in studio -. Gianna Nannini stava cantando ed è stata sfumata. Chiedo scusa io, noi non siamo stati avvisati che ci avrebbero interrotto. Siamo stati colti di sorpresa anche noi, avevamo dei minutaggi molto precisi. Naturalmente – ha aggiunto – come Domenica IN e io personalmente siamo stati felici di aver dato la linea al Tg e aver seguito Papa Francesco”.

Mara Venier si è poi scusata con la Nannini e il pubblico postando una foto su Instagram in cui sorride insieme a Gianna e promettendo un ritorno della cantante in trasmissione. Infine, qualche ora dopo, ha postato nelle Stories uno scatto dedicato all’amica.

La presentatrice ha poi confessato sui social di essere arrabbiata. “Mara no! Togliere e sfumare la Nannini mentre canta, no!”, le ha scritto un fan e lei ha replicato: “Sono nera”.

L’ultima puntata di Domenica In è andata in onda in versione ridotta, ma come sempre ha riscosso un grande successo. Fra le interviste più emozionanti quella di Paolo Bonolis, che ha riso e scherzato con Mara Venier, ma ha anche raccontato il suo legame con Sonia Bruganelli e con i figli.

Di recente infatti il conduttore è volato negli Stati Uniti per partecipare alle nozze della figlia Martina, nata dal matrimonio con Diane Zoeller, la sua prima moglie. Un mese prima, sempre a New York, a sposarsi era stato il figlio Stefano.