Domenica In, Asia Argento e l’amore per papà Dario: “Non mi ha mai tradita”

Anna Lou Castoldi, la figlia “punk” di Asia Argento e Morgan

Asia Argento è arrivata nel salotto di Domenica In per parlare con Mara della sua autobiografia Anatomia di un cuore selvaggio uscito da pochi giorni e fresco di promozione, dove parla non tanto dei suoi successi lavorativi quanto della sua vita e del rapporto – alla fine risolto – con la madre Daria Nicolodi, scomparsa da pochi mesi. Daria era una personalità affascinante, ingombrante e complicata, e di lei Asia ha raccontato che

La ammiravo, la vedevo come un sogno. I suoi vestiti di Valentino, le poesie, l’arte. E poi spariva, mi mancava e mi dispiaceva che non stava con noi.

Nonostante il rapporto complicato, Asia è riuscita a sciogliere tutti i nodi del rapporto con mamma Daria e nella vita si è data la missione di essere una brava madre. Nel suo libro parla dei padri dei suoi figli (Anna Lou Castoldi, avuta dalla relazione con Morgan, e Nicola Civetta nato dalla relazione con Michele Civetta) cresciuti con amore, nonostante le difficoltà di essere una mamma che cresce i suoi figli da sola.

Vorrei essere per i miei figli una persona su cui loro possono contare. Io li rispetto, gli do fiducia.

In studio è arrivato a sorpresa anche Dario Argento per parlare con Asia insieme a Mara Venier: il loro rapporto di padre e figlia è diventato ancora più profondo quando hanno cominciato a lavorare insieme. Il regista di fama internazionale è stato per le sue figlie una sorta di “mammo”, sempre presente soprattutto quando riusciva a far conciliare la sua incredibile carriera professionale con la vita di famiglia.

Papà è l’amore della mia vita. Non mi ha mai tradita, è un artista sublime che si è dedicato alle sue figlie.

E pensare che nel 1973 una giovanissima e acerba Mara Venier ha debuttato come attrice nel film La bambola proprio di Dario Argento. Dario oggi è un nonno “assente per paura del Covid” ma amato profondamente dai suoi nipoti: Anna Lou ci ha tenuto a mandare un video messaggio per salutarlo.

Quella Argento è una famiglia complicata ma unita nel dolore e nei successi. Asia, ora adulta, è riuscita a risolvere alcuni dei conflitti interiori che l’hanno profondamente turbata ma allo stesso forgiata per diventare la donna forte e coraggiosa che oggi ha dimostrato a tutti di essere.