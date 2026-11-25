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Getty Images Dodi Battaglia

Brutta avventura per Dodi Battaglia che, in tour con i Pooh, ha raccontato di essersi rotto il polso. Poco prima di partire per gli Stati Uniti, l’artista ha subito un infortunio, ma questo non l’ha fermato: Dodi ha comunque voluto continuare la sua avventura con la band ed è salito sul palco.

Dodi Battaglia, infortunio al polso prima del concerto con i Pooh

Una brutta caduta non ha bloccato Dodi Battaglia che, dopo essersi rotto il polso, non ha lasciato il tour con i Pooh, ma è voluto calcare il palco con il gruppo, regalando ai fan un grande concerto. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Dodi che sui social ha spiegato di essersi fatto male dopo una caduta e di aver riportato dei problemi al polso.

“Prima di partire per gli Stati Uniti in una caduta ho rotto un polso – ha confessato l’artista -. Questo non mi ha permesso di suonare la chitarra ad Atlantic City e creerà qualche problema anche nei prossimi concerti”.

Dodi ha spiegato di aver chiesto aiuto ad un amico chitarrista che ha accompagnato i Pooh, suonando al suo posto. “Siamo saliti sul palco con un amico chitarrista bravo che conosce le mie parti, ama la musica dei Pooh e il mio sistema di suonare – ha svelato Dodi Battaglia -. Devo dire grazie a lui se siamo riusciti a trovare una soluzione per questo problema e devo ringraziare gli organizzatori del tour per la comprensione e soprattutto le persone che sono venute al concerto di Atlantic City”.

Poi la confessione: “Salire su un palco senza una chitarra al collo è un’esperienza che non avevo mai provato in vita mia ma… c’è sempre una prima volta! Speriamo sia anche l’ultima! L’alternativa era stare a casa e scontentare tanto pubblico. Ho preferito stringere i denti ma onorare gli impegni. Credo che il pubblico dei Pooh se lo meriti. Grazie a tutti per l’affetto dimostratomi anche oltre oceano”.

I Pooh in concerto negli Stati Uniti

Per celebrare i loro 60 anni di carriera, dal 1966 al 2026, i Pooh hanno deciso di realizzare un grande progetto live intitolato POOH 60 – La nostra storia. Lo storico gruppo attualmente si trova negli Stati Uniti per la leg nordamericana dopo aver conquistato i palasport italiani.

La formazione sul palco prevede Dodi Battaglia, Riccardo Fogli, Red Canzian e Roby Facchinetti, insieme a Phil Mer alla batteria. Lo show ripercorre ben sessant’anni di musica con una straordinaria scaletta che comprende ben 43 canzoni. Sul palco uno spettacolo straordinario fatto di momenti corali e scenografie.

Il viaggio è partito a maggio 2026 con tre concerti speciali all’Arena di Verona caratterizzati dai Pooh accompagnati dall’orchestra sinfonica. L’avventura del gruppo è proseguita co il tour estivo a luglio ed è terminata tra settembre e ottobre con più di 14 concerti nei maggiori palasport italiani fra cui Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna, Eboli e Bari.

Nel novembre 2026 i Pooh hanno raggiunto il Nord America. La band ha dunque inaugurato la tournée fra gli Stati Uniti e il Canada con concerti ad Atlantic City, Boston, Chicago, ma anche Vancouver, Montréal e Toronto/Rama.