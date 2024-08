Diletta Leotta torna in campo: il look giallo e cortissimo per l’inizio del campionato

Fonte: Getty Images Diletta Leotta, abito giallo

Diletta Leotta è tornata sotto i riflettori per l’inizio della Serie A 2024/25, questa volta dal campo di Marassi per il match tra Genoa e Inter. Il suo abito? Impossibile non notarlo. Con un giallo acceso e una lunghezza cortissima, il vestito aderente ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti.

Una scelta che si inserisce perfettamente nello stile della conduttrice, che ci ha abituati a look audaci, sempre in grado di distinguersi. In un mondo come quello calcistico, dominato da tenute sportive e colori sobri, l’abito di Diletta rappresentava un vero e proprio colpo di scena visivo.

L’abito giallo in super armocromia

Nessuna sorpresa sul fronte del look. Diletta Leotta ha optato per un abito giallo brillante, una scelta cromatica che si sposa perfettamente con il suo incarnato abbronzato. Questo contrasto ha donato all’outfit una vivacità e un’energia particolari, rendendo la presentatrice ancora più radiosa sotto i riflettori.

Il giallo acceso ha contribuito a far emergere il suo stile, rompendo con i soliti toni neutri che spesso caratterizzano gli ambienti calcistici. Non c’è dubbio che l’abito, abbinato al suo sottotono di pelle, abbia creato un effetto visivo di grande impatto, dimostrando ancora una volta come la conduttrice sappia fare del look un elemento di comunicazione personale.

Fonte: Getty Images

Tacchi sul prato? Il rischio calcolato di Diletta

Tacchi alti e trasparenti su un prato da calcio? Non è certo una scelta convenzionale, ma Diletta Leotta non è nuova a decisioni che sfidano le aspettative. Anche in questo caso, ha voluto aggiungere un tocco glamour al contesto sportivo, senza mai rinunciare alla sua cifra stilistica.

I tacchi trasparenti, seppur fuori dai canoni più classici del dress code da stadio, si sono dimostrati un elemento di rottura ben gestito. La conduttrice ha affrontato la serata con la consueta disinvoltura, mostrando di saper fondere eleganza e praticità anche in una situazione non certo pensata per le passerelle.

Un doppio compleanno speciale in Sardegna

Pochi giorni prima di tornare in campo per l’inizio della Serie A, Diletta Leotta ha festeggiato un doppio evento personale: il suo 33esimo compleanno e il primo compleanno della figlia Aria, nata proprio il 16 agosto dell’anno precedente. Durante le sue vacanze in Sardegna con la famiglia, la conduttrice ha organizzato due celebrazioni: una cena la sera prima con amici intimi e, il giorno successivo, una festa all’aria aperta per la piccola Aria, decorata con addobbi rosa.

La nota presentatrice ha condiviso vari momenti della giornata sui social, accompagnando le foto con la dolce didascalia “33 e 1”, riferendosi sia ai suoi anni che al primo compleanno della figlia. Anche il marito, il calciatore Loris Karius, ha partecipato con un post dedicato alla moglie e alla figlia, esprimendo tutto il suo affetto per entrambe​.

A rendere questo anno ancora più rilevante per Diletta Leotta è stato il suo matrimonio da sogno con Loris Karius, celebrato il 22 giugno 2024 sull’isola di Vulcano. In una cornice lussuosa e con una lista di ospiti che includeva personaggi come Chiara Ferragni ed Elodie, la conduttrice ha trasformato le sue nozze in un evento da ricordare. Il matrimonio ha chiuso un cerchio iniziato con la nascita della figlia Aria e coronato con questa festa.