Diletta Leotta, Pasqua sulla neve: il look da sci attillato rosso fuoco

Diletta Leotta è apparsa in super forma mentre trascorre le vacanze pasquali sulla neve e ne approfitta per degli scatti pubblicitari in tuta rossa attillata

Fonte: IPA Diletta Leotta

Ormai siamo abituati ai look super sensuali di Diletta Leotta che condivide spesso sui suoi profili social i propri outfit giornalieri o per le occasioni più importanti. Questa volta, in occasione delle vacanze di Pasqua, la Leotta è apparsa in super forma mentre tra le montagne innevate posa per una adv con indosso una fiammante tuta da sci rosso fuoco.

Diletta Leotta, vacanze pasquali sulla neve e look wow

La Pasqua si avvicina e sono molti i vip che trascorreranno qualche giorno di relax in mete nostrane oppure esotiche, dividendosi tra le bellissime montagne italiane o le location marittime, anche fuori dall’Italia. Tra loro c’è Diletta Leotta che, reduce dalla vacanza nello splendido mare delle Maldive dove era stata lo scorso febbraio e dove aveva sfoggiato dei bellissimi look, sembrerebbe intenzionata a trascorrere le vacanze di Pasqua sulla neve.

La conduttrice infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram degli scatti che la immortalano tra le vette imbiancate dove ha posato per la nuova adv del noto brand Carrera indossando un look da sci davvero impossibile da non ammirare. Tuta attillata rosso fuoco con zip sul davanti e classici scarponi da neve, con gli occhiali da sole a mascherina e il caschetto, la Leotta ha sfoggiato un outfit perfetto per trascorrere qualche ora spensierata sulle piste da sci.

Negli scatti Diletta compare in diverse pose che mettono in risalto la forma perfetta esaltata dalla silhuette della tuta, ma che la mostrano bellissima anche senza casco, con una fascia per capelli nera e una pettinatura voluminosa dal sapore Seventies. Negli scatti la Leotta appare anche con un body a manica lunga senza pantaloni, mostrando le lunge gambe abbronzate mentre mima la tipica posizione da sciatrice.

Per la adv la conduttrice appare da sola e dunque ci si è chiesti se il marito Loris Karius, che da qualche mese si è trasferito per lavoro in Germania, la raggiungerà o meno per le vacanze pasquali. Dopo le ripetute voci e smentite circa la profonda crisi che avrebbe investito il loro rapporto quasi subito dopo le nozze, i due sono stati costretti a separarsi per motivi lavorativi.

Tuttavia sono molte le occasioni che li hanno rivisti insieme per trascorrere delle ore spensierate in famiglia insieme alla loro piccola Arya: ad esempio lo scorso gennaio la coppia era apparsa insieme per trascorrere sulla neve l’inizio del 2025, e anche a marzo Diletta era volata in Germania da marito per trascorrere del tempo con lui, sembrando dunque smentire del tutto le voci di una crisi ormai irreversibile.

Diletta Leotta, la crisi con Loris e la frecciata di Eleonora Abbagnato

“A scatenare la presunta crisi sarebbero stati dei messaggi, scoperti da Karius, tra sua moglie e un personaggio molto chiacchierato”: così era cominciata la storia infinita dei tira e molla tra Diletta Leotta e l’ex portiere del Liverpool e a rivelarlo, a fine 2024, era stato l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia. Così quella coppia tanto perfetta da sembrare uscita da una favola aveva iniziato a mostrare delle sottili crepe che nel corso dei mesi successivi avevano iniziato ad alternarsi a pause di riflessione e momenti di riavvicinamento. Tuttora non si sa molto della situazione reale tra Diletta e Loris, anche se non si esclude che proprio le vacanze di Pasqua potrebbero essere l’occasione perfetta per trascorrere del tempo insieme.

Ma oltre alle voci di crisi con il marito Loris, Diletta Leotta ha dovuto anche affrontare qualche frecciata inaspettata, come quella lanciata durante la trasmissione Storie di donne al bivio dove un’inedita Eleonora Abbagnato ha parlato nuovamente della situazione riguardante la presunta rivalità con Diletta Leotta, partner professionale del marito Federico Balzaretti. Nell’intervista infatti, Eleonora ha svelato la propria gelosia nei confronti del consorte e soprattutto il fatto che Diletta, con le sue curve e il suo carattere esuberante, l’avesse messa in crisi diverse volte per via dei meme che venivano pubblicati sul web e che l’accostavano proprio a Balzaretti, ma anche come l’etoile avesse voluto subito mettere in chiaro le cose con la presentatrice, ribadendo che moglie è lei.