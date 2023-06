Diletta Leotta mostra il pancione con il look perfetto per l’estate

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Un pancione che cresce e il sogno di una vita che sta per realizzarsi: Diletta Leotta è sempre più bella e non smette di mostrare la sua felicità, persino quando si prende una pausa dal lavoro per pranzare con i suoi colleghi. Eccola quindi aggirarsi per le vie di Milano, senza Loris Karius ma con il suo inseparabile volpino di Pomerania che ha chiamato Lillo. Con loro c’era anche Daniele Battaglia, amico e compagno di viaggio su Radio 105, con il quale la giornalista ha trascorso un po’ di tempo.

Diletta Leotta, il look con il pancione a vista

Occhiali da sole per proteggersi dai caldi raggi milanesi e un look che promette di essere uno dei più copiati di questa stagione. Diletta Leotta ha scelto di indossare un top che lascia scoperto il pancione unito a un paio di pantaloni leggeri, bianchi, perfetti per le occasioni più informali. Ai piedi ha invece portato delle comode scarpe da ginnastica, che ha previsto uguali anche per la sua bambina (ha mostrato il futuro matchy matchy nelle sue stories di Instagram), attesa per agosto 2023.

Fonte: IPA

Al suo fianco c’è Lillo, il volpino dal quale non si separa mai, e che era presente all’ultimo party in piscina al quale ha partecipato anche il fidanzato e futuro papà Loris Karius. Ha persino fatto un piccolo bagno in acqua e si è asciugato nel lettino insieme al portierone del New Castle, che si sta preparando con entusiasmo per la nascita della sua bambina con le prime prove di famiglia.

Fonte: IPA

Le nozze con Loris Karius e il nuovo impegno da manager

Sono mesi di grandi cambiamenti per la giornalista siciliana, che diventa mamma per la prima volta ad agosto 2023 e magari nel giorno del suo compleanno, il giorno 16. Il parto è in programma a Milano, in modo che sia il suo ginecologo di fiducia a seguirla, mentre il ritorno a bordo campo è previsto per settembre. Ha infatti dichiarato di voler tornare immediatamente a lavorare, fisico e bambina permettendo, e sta continuando a portare avanti i suoi impegni anche in queste ultime settimane di gravidanza.

Il 19 giugno parte anche il suo nuovo podcast, Mamma Dilettante, in occasione del quale ha rivelato che Michelle Hunziker vorrebbe essere con lei in sala parto, ed è anche la manager del suo fidanzato. Vorrebbe anche che venisse a giocare in Italia, magari nell’Inter, ma le trattative sembrano ancora essere molto lontane anche solo dall’essere prese in considerazione. Per ora, rimane tutto nel campo dei desideri di Diletta Leotta.

Le nozze, invece, possono aspettare. Diletta Leotta vorrebbe sposarsi, certo, ma attende che sia il suo compagno a chiederglielo. Niente di fatto, invece, per la scelta del nome della piccola. Lei avrebbe voluto chiamarla Ofelia, come sua madre, ma è stata proprio la futura nonna a frenare gli entusiasmi: la coppia dovrà puntare su qualcos’altro. I due, poi, stanno insieme da un tempo relativamente recente: hanno scoperto di aspettare una bambina, inaspettatamente, a Natale. L’annuncio è però arrivato diverso tempo dopo ma dopo numerosissime indiscrezioni che anticipavano la notizia sulla sua gravidanza.