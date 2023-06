Diletta Leotta e Michelle Hunziker, la prima foto su Instagram: “In sala parto con me”

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Diletta Leotta è incinta e darà alla luce la sua bambina in agosto. La giornalista sta vivendo un momento d’oro, non solo sul fronte professionale dove è più attiva che mai, ma anche su quello personale. A distanza di qualche settimana dalla nascita della sua piccola, inizia anche l’avventura del podcast Mamma Dilettante, al via dal 19 giugno, con il quale racconterà gioie e dolori della maternità. E, tra le amiche che interverranno, non manca Michelle Hunziker.

Diletta Leotta e Michelle Hunziker, la prima foto insieme su Instagram

Una dichiarazione, quella rilasciata a Corriere della Sera da Diletta Leotta, che ha letteralmente spiazzato tutti. La giornalista di DAZN, pronta a guidare il suo nuovo podcast, ha infatti rivelato che una persona ben precisa vorrebbe essere al suo fianco al momento del parto. E no, non si tratta di sua madre Ofelia, che pure le è sempre vicina. Ha parlato di Michelle Hunziker, appena diventata nonna del suo primo nipotino Cesare Augusto.

Di lei, ha detto: “Michelle riempie la stanza di positività, mi ha detto che mi accompagnerebbe in sala parto per tenermi compagnia. È una mamma e una nonna da prendere come esempio”. Michelle Hunziker è stata infatti al fianco della figlia Aurora Ramazzotti negli istanti che hanno preceduto la nascita del bambino, improvvisando anche un massaggio ai piedi affaticati per il peso della gravidanza ormai agli sgoccioli.

Per questo, e per l’amicizia che le lega, anche Diletta Leotta la vorrebbe con sé in sala parto. E, nella foto insieme condivisa su Instagram, sono apparse meravigliose. Chissà che Michelle Hunziker non decida davvero di esserci e raggiungerla nel giorno più importante per lei, che potrebbe addirittura cadere nel giorno del suo compleanno, il 16 agosto.

Le paure da futura mamma

Diletta Leotta non ha mai nascosto di aver scoperto di essere rimasta incinta in maniera del tutto casuale, solo dopo essersi accorta che qualcosa non andava nel suo corpo: “Io e Loris stavamo insieme da pochissimo tempo, ma mi sono detta: non è che se stai insieme da 10 anni, fai un percorso preciso, ti sposi, hai figli, poi è sicuro che rimarrai insieme per sempre. Non c’è una regola. Ho provato paura, ma anche gioia totale con Loris, amore all’ennesima potenza, l’entusiasmo alle stelle”.

Vorrebbe anche sposarsi, ma attende la proposta dal suo fidanzato Loris Karius di cui è certa che sarà un bravissimo papà. A loro è dedicata anche una parte del podcast Mamma Dilettante: “Ci sarà anche qualche uomo, perché anche la papitudine, oltre la mammitudine, è importante. Mi farò dare consigli su come affrontare la maternità, una condivisione di esperienze su un argomento di cui non si parla tanto”.

Il parto è avverrà a Milano, perché desidera farsi seguire dal suo ginecologo, mentre per il nome della bambina vige ancora una grande incertezza. Lei avrebbe voluto chiamarla Ofelia, come la sua mamma, la quale si è opposta in prima persona: “Mi ha detto che è una disgrazia, che lei ci ha sofferto per tutta la vita”. Non resta che aspettare.