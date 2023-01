Damiano David, la dedica ironica per il compleanno di Giorgia Soleri (che risponde a tono)

Fonte: IPA Damiano David e Giorgia Soleri

Per il compleanno di Giorgia Soleri Damiamo David le ha dedicato un post ironico e divertente. L’influencer ha compiuto 27 anni e il cantante dei Maneskin non si è lasciato sfuggire l’occasione di condividere una foto insieme alla sua fidanzata, prendendola affettuosamente in giro per la loro differenza d’età.

Damiano David, gli auguri tutti da ridere a Giorgia Soleri

Giornata speciale per Giorgia Soleri, che ha appena compiuto 27 anni. L’influencer e attivista femminista su Instagram ha ringraziato la sua famiglia, il suo compagno, gli amici di sempre e i suoi follower, pubblicando un collage di foto davanti alla sua torta di compleanno. “Scusate, avevano finito la candelina con l’1, in realtà sono 17”, ha scritto scherzando a corredo della foto.

Ma tra gli auguri social non potevano mancare quelli di Damiano David, che ha approfittato dell’occasione per prendere affettuosamente in giro la fidanzata. “Non è mai stato così bello essere un toy boy”, è la didascalia – scritta in inglese – che accompagna un loro dolcissimo ritratto, condito da un “Ti amo”, ricambiato da Giorgia.

Abbracciati, sorridenti e innamoratissimi, i due hanno tre anni di differenza, ma tanto è bastato al cantante per scherzarci su. E la Soleri non è rimasta con le mani in mano, rispondendo a tono al suo compagno: “Abbelloooo guarda che continuo a sembrare più piccola io“, raccogliendo i consensi dei fan più affezionati.

Damiano e Giorgia Soleri, la romantica fuga d’amore a New York

Proprio nei giorni scorsi l’influencer ha raggiunto il frontman dei Maneskin in America, impegnato con la band proprio negli Stati Uniti. Il cantante ha voluto concedersi qualche giorno di pausa in ocasione delle feste, e la fidanzata Giorgia è volata a New York per trascorrere qualche giorno insieme a lui.

Una fuga romantica nella Grande Mela, che i due hanno documentato – sempre con il loro consueto riserbo – su Instagram con post e alcune storie. Tra questi un dolcissimo selfie che li immortala in un classico diner newyorkese, in un momento di ristoro tra una visita e l’altra per la città. “Love from New York“, ha scritto Damiano a corredo della foto, mentre la fidanzata Giorgia ha commentato il post con un tenero “tanto amore e stanchezza”.

La coppia sta ormai insieme da sei anni – il cantante e l’influencer si frequentano dal 2017 – e non potrebbero essere più felici e innamorati. Solo qualche tempo fa la Soleri ha voluto condividere con i suoi fan alcuni scatti della sua storia con Damiano, andando oltre la riservatezza che caratterizza il loro amore.

Una carrellata di foto del presente e degli anni passati, che immortalano baci, abbracci e momenti felici della loro relazione e che mostrano tutta la bellezza del loro rapporto. Un legame solido, unico, che è rimasto saldo di fronte ai successi e alle difficoltà, crescendo insieme e supportandosi a vicenda. Come nella battaglia di Giorgia Soleri, impegnata ormai da anni in una lotta per la sensibilizzare dell’opinione pubblica e la politica su quelle malattie invisibili – nel suo caso endometriosi e vulvodinia – che affliggono tante ragazze come lei.