Giorgia Soleri e Damiano David, le foto inedite: come sono cambiati negli anni

Fonte: IPA VMA 2022, i Maneskin premiati tra mantelle scintillanti, corsetti e trasparenze

Giorgia Soleri e Damiano David sono una delle coppie più belle del momento: il loro amore, tenuto “nascosto” a lungo, fa sognare i fan italiani, ma non solo. L’ultima dedica della Soleri su Instagram al frontman dei Måneskin ha raccolto più di 300 mila like in pochissimo tempo. Un pensiero super romantico con una carrellata di foto per esprimere il concetto più importante: sente la mancanza del suo Damiano nella loro casa, che condividono con i tanti gatti che hanno salvato e adottato.

Giorgia Soleri e Damiano David, le foto su Instagram

Damiano David al momento si trova in tour, e non è facile vivere il rapporto di coppia in lontananza, ma di certo non corre il rischio di non trovare Giorgia Soleri al suo ritorno. Nonostante la fama, il successo e l’incredibile sostegno raccolto in ogni parte del mondo, David è rimasto il “ragazzo di sempre“, ed è forse questo il segreto del successo dei Måneskin.

Dopo il concerto in Messico, dove hanno presentato il nuovo brano inedito e dove David ha dedicato The Loneliest al nonno scomparso di recente, sta ovviamente continuando il tour, con date importanti, che toccano anche l’America, la Terra del Sogno. In un momento di forte nostalgia, la Soleri ha scelto di dedicargli una strofa di I Miss You, canzone iconica dei Blink-182.

La dedica malinconica

“We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me and we’ll have Halloween on Christmas and in the night we’ll wish this never ends, we’ll wish this never ends, I miss you”, ha scritto Giorgia Soleri su Instagram, pubblicando una serie di scatti che li vede giovani, felici e innamorati, non solo del presente, ma anche del passato.

Baci, abbracci, sorrisi: foto romantiche, che mostrano tutta la loro complicità – che non possiamo non invidiare un pizzico. Il loro legame è sempre stato piuttosto forte, unico e speciale: si supportano a vicenda, e ci sono nei momenti importanti, come dovrebbe essere del resto nella vita di coppia e, sebbene siano ambedue molto riservati, amano condividere anche delle foto di famiglia con i loro gatti.

Giorgia Soleri e Damiano David, come sono cambiati negli anni

Gli ultimi anni di Giorgia Soleri e Damiano David sono stati piuttosto intensi, a dir poco. Al momento, i Måneskin sono impegnati nel tour americano: fino a metà dicembre, la presenza della band è prevista sul territorio per date importanti, quasi epocali. Il gruppo, dopo la vittoria a Sanremo e all’Eurovision Song Contest, ha conquistato il mondo intero, divenendo tra le brand più ascoltate e ottenendo premi e riconoscimenti.

Gli scatti – alcuni inediti – condivisi su Instagram mettono in risalto il cambiamento di Giorgia e Damiano. Giovanissimi, innamorati, ma soprattutto insieme da anni: ci sono foto in cui l’artista aveva ancora i capelli lunghi, mentre invece la Soleri li aveva biondi e cortissimi. Il loro legame non è affatto cambiato, nonostante l’incredibile fama: sono rimasti quei ragazzi di un tempo, che si sono trovati un po’ per caso, una storia scritta dal destino.