Cristina Chiabotto si è sposata: la reazione dell’ex Fabio Fulco

Cristina Chiabotto si è sposata con Marco Roscio dopo l’addio a Fabio Fulco con cui ha vissuto una relazione decennale.

I due si erano conosciuti a Ballando con Le Stelle: lui attore di successo, lei ex Miss Italia. Da subito avevano formato – nonostante la differenza d’età – una delle coppie più affiatate dello showbiz. Così tanto che per diverse volte si era parlato di possibili nozze, poi l’addio, arrivato all’improvviso per volere della Chiabotto.

Una rottura dolorosa che aveva spinto Fabio Fulco a sfogarsi in tv. L’attore aveva confessato di aver sognato di diventare padre e formare una famiglia con la Chiabotto, ma di aver incontrato sempre la resistenza della compagna. Lei si era difesa, rilasciando una lunga intervista a Verissimo in cui si era sciolta in lacrime, ma il botta e risposta non si era esaurito lì.

Poco dopo la modella era uscita allo scoperto con Marco Roscio, imprenditore torinese con cui da subito la relazione si era fatta seria. Le nozze, arrivate un anno dopo l’annuncio della love story, hanno colto di sorpresa tutti soprattutto perché Cristina aveva dichiarato di voler pensare solo alla carriera.

A quanto pare però l’amore per Marco è riuscito a farle cambiare idea. Il 21 settembre la coppia è convolata a nozze. Un matrimonio romantico, raccontato sui social anche dalla stessa Chiabotto. L’ex Miss ha postato uno scatto che la ritrae insieme al marito mentre esce dalla chiesa, vestita in abito bianco e sorridente: “Che sia una cosa sola” ha scritto aggiungendo un cuore.

Come avrà reagito Fabio Fulco? Mentre Cristina celebrava il suo addio al nubilato con la sorella Serena e le amiche, l’attore era a Singapore per una vacanza, forse conscio di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. A poche ore dall’annuncio del matrimonio invece ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in attesa di un treno alla stazione.

“Da una settimana é cominciata una nuova avventura che mi porterà nuove emozioni, nuova rabbia, nuova gioia, nuovi amici, nuovi nemici – ha scritto – tutto questo fa parte di un lavoro che ho scelto anni fa e che continuo ad amare”. Un modo per affermare che l’attore è andato avanti. La vita continua e lui è pronto a raccogliere nuove sfide, lasciandosi alle spalle una storia d’amore ormai finita.