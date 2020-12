Concerto di Natale 2020, Federica Panicucci in blu è una vera diva

editato in: da

È un evento all’insegna della solidarietà, quello che Federica Panicucci porta sui nostri schermi: il Concerto di Natale 2020, giunto alla sua 28esima edizione, torna la sera della Vigilia su Canale 5 e può contare ancora una volta su tantissimi ospiti nazionali e internazionali.

Il Concerto di Natale è ormai una tradizione, un appuntamento imperdibile che ci tiene compagnia durante il classico cenone della Vigilia, che quest’anno per molti di noi è vissuto in maniera più intima a causa dell’emergenza sanitaria. In diretta dall’Auditorium della Conciliazione in Vaticano, l’evento vede la partecipazione dell’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino con la collaborazione del Maestro Emiliano Facchinetti. Sul palco, si sono alternati tantissimi artisti per regalare al pubblico una serata speciale, ricca di buona musica e di grandi emozioni.

A partire dalla sigla, che quest’anno è curata da Renato Zero. Il grande artista, che in apertura del Concerto ha intonato la sua splendida È l’età, è senza alcun dubbio uno dei protagonisti principali dell’appuntamento, come la conduttrice aveva annunciato in anteprima su Instagram: “Ci regalerà delle canzoni pazzesche” – aveva spiegato, suscitando la curiosità dei telespettatori.

Federica Panicucci si è rivelata ancora una volta la perfetta padrona di casa, dando il via a una serata magica. Molto elegante in blu, per l’occasione ha scelto un lungo abito da sera firmato Antonio Riva, arricchito da dettagli preziosi quali lo strascico e un ampio fiocco in vita. I lunghi capelli biondi raccolti in un morbido chignon hanno messo in risalto i bellissimi orecchini d’argento, mentre per il make up la Panicucci ha optato per uno smokey eyes a evidenziare il suo sguardo intenso.

Il Concerto di Natale 2020, un evento di beneficenza dedicato a bimbi e ragazzi che hanno subito le conseguenze dell’emergenza sanitaria, ha portato in scena tanti grandi cantanti italiani. Ciascuno di loro ha intonato alcuni dei più famosi successi amati dai fan, senza dimenticare i tradizionali inni natalizi.

Oltre a Renato Zero, abbiamo potuto ascoltare le splendide voci di Emma Marrone e Antonino, che hanno dato vita a un duetto pazzesco (“Questo è il nostro regalo di Natale” – ha rivelato l’artista salentina), Nek, reduce da un delicato intervento alla mano, Roby Facchinetti, Arisa, Malika Ayane, Andrea Griminelli, Tosca, Moreno e Ron.

E ancora, tanti artisti internazionali come Amy MacDonald, che ha scelto un grande classico come White Christmas, Dotan, Aida Garifullina e Hong-hu Ada.