Concerto di Natale 2020 in Vaticano: Federica Panicucci, gli ospiti e le anticipazioni

Non c’è Vigilia senza l’ormai tradizionale Concerto di Natale di Canale 5, che quest’anno farà compagnia agli italiani durante una serata di festa per molti estremamente particolare, diversa dal solito e, in qualche caso, lontano dai propri affetti. A condurlo Federica Panicucci, che guiderà l’evento dal Vaticano, precisamente dall’Auditorium della Conciliazione. Ad affiancarla Don Davide Banzato.

Sarà una serata molto più intima rispetto a quelle a cui eravamo abituati, in cui però non mancheranno buona musica e tante emozione. Numerosi, infatti, gli ospiti che hanno deciso di partecipare al Concerto di Natale 2020. Presente, come anticipato dalla Panicucci attraverso delle stories su Instagram, anche Renato Zero, che ha garantito che darà il meglio di sé e che ha lavorato per produrre una sigla emozionante:

Renato ci regalerà delle canzoni pazzesche – ha affermato la presentatrice durante le prove -. Dovete assolutamente seguire il Concerto di Natale perché sarà un concerto pazzesco, con anche una sigla pazzesca.

Non solo Renato Zero, però. Estremamente attesa Emma Marrone, che ha deciso di prendere parte all’evento per allietare la serata della Vigilia di Natale dei telespettatori di Canale 5. Saliranno, poi, sul palco tantissimi altri grandi nomi della musica italiana: Nek, Tosca, Ron, Antonino, Arisa, Malika Ayane, Andrea Griminelli e Roby Facchinetti, che si esibiranno con i loro brani e con canzoni tradizionali delle festività natalizie.

Ci saranno, inoltre, sorprese e ospiti internazionali molto amati sia nei confini del Bel Paese che fuori dall’Italia. Si tratta di Hong-hu Ada, artista giapponese, Aida Garifullina, che raggiunge Roma dalla Russia, l’olandese Dotan e, dalla Scozia, Amy Macdonald.

Insomma, uno show imperdibile. Non si tratta, però, solo di intrattenimento, ma anche e soprattutto di solidarietà e beneficenza. L’evento, infatti, sostiene le importanti iniziative di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus, della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e il progetto ‘Insieme facciamo rete per il nostro futuro!’.

Un impegno, quello di condurre il Concerto di Natale 2020, che Federica Panicucci ha preso con grande serietà e a cui si è dedicata con estrema dedizione. La conduttrice di Mattino Cinque ha intenzione di scaldare i cuori del pubblico che, con affetto, la seguirà anche in questa avventura. E, non ci sono dubbi, riuscirà a raggiungere il suo obiettivo.