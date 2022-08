Claudio Amendola rompe il silenzio sulla separazione da Francesca Neri

Fonte: Ansa Claudio Amendola e Francesca Neri

Claudio Amendola ha rotto il silenzio, parlando per la prima volta della presunta separazione dalla moglie Francesca Neri. Il gossip, rimbalzato per giorni su tutte le testate, parlava di un divorzio, e di una nuova donna nella vita dell’attore, che oggi smentisce tutto, parlando di notizie infondate. Francesca per ora, invece, non ha rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo.

Claudio Amendola smentisce tutto

La calda estate dei divorzi. Prima Shakira e Piquè, poi Francesco Totti e Ilary Blasi, e infine Claudio Amendola e Francesca Neri, o forse no. Dopo giorni di gossip molto intenso, a riguardo della presunta separazione tra i due attori, il diretto interessato ha deciso di mettere a tacere tutte le voci con una intervista sul settimanale DiPiù. Claudio Amendola ha smentito categoricamente la crisi coniugale, parlando di notizie false.

“Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”. Tutto tranquillo dunque? Eppure due testate che difficilmente prendono cantonate, Diva e Donna e Dagospia, davano la separazione per certa, con Claudio già fuori di casa, dopo aver perso la testa per una nuova misteriosa donna.

Amendola non ha voluto commentare ulteriormente l’indiscrezione, certo di chiudere definitivamente questa pagina scabrosa, e dunque falsa. Francesca Neri, invece, ha preferito la strada del silenzio stampa, anche se la risposta di Claudio si può considerare univoca. L’attrice, inoltre, ha da tempo lasciato la scena pubblica, a causa della sua malattia, la cistite interstiziale.

Claudio e Francesca, un amore lungo 25 anni

Una delle coppie più belle e discrete del cinema italiano sono Claudio Amendola e Francesca Neri, insieme da 25 anni e che non si sono mai lasciati travolgere dalla macchina del gossip, fino alle indiscrezioni, poi smentite, del loro divorzio dei giorni scorsi.

Non sono mai mancate le crisi, questo è vero, anzi per un periodo si sono anche allontanati, e Francesca ha detto di Claudio che è l’uomo che ha amato di più, ma che l’ha fatta soffrire di più. Tutto però vissuto lontano dai riflettori, senza interviste e esclusive ai giornali, e così hanno trovato la ricetta per restare insieme tutto questo tempo. Nel 2010 i due attori si sono sposati, in gran segreto, a New York.

Rocco, l’unico figlio della coppia, ma il terzo per Claudio, ha ormai 22 anni, e come il marito è stato accanto alla mamma in questi duri anni della malattia, anche se all’inizio, ancora adolescente, non capiva la vera sofferenza che stava provando.

Francesca Neri ha dichiarato a Verissimo che Amendola non solo le è stato accanto ogni giorno durante questi anni difficili, ma è riuscito a mantenere la famiglia unita quando le cose con il figlio sembravano farsi sempre più difficili.

Ora, nonostante le voci dicano che l’attore non viva più nella stessa casa della moglie da diverso tempo, è proprio lui a mettere a tacere questi gossip, e tutti siamo davvero speranzosi che si tratti della verità.