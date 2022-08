“Claudio Amendola ha un’altra”: perché sarebbe finita con Francesca Neri

Fonte: ANSA Francesca Neri, cosa fa oggi la moglie di Claudio Amendola

Da quando sono state condivise le indiscrezioni sulla separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri, sono anche emersi i primi dettagli. Una storia d’amore che ha fatto sognare, che ci ha anche insegnato a “rimanere” nei momenti duri, a lottare insieme, come durante la malattia della Neri. Eppure, quell’amore tanto importante ormai starebbe vivendo il suo tramonto, dal momento in cui Amendola vivrebbe ormai altrove e non più nella casa di famiglia.

Claudio Amendola e Francesca Neri in crisi da tre mesi

A fare luce sulla vicenda è stato Dagospia: “La storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi”. Dopo la notizia sulla separazione pubblicata da Diva e Donna, si sono aggiunti altri dettagli a un quadro che ha lasciato tutti senza parole. Uno dei segnali più importanti, secondo la rivista, sarebbe il presunto trasloco dell’attore. La coppia negli ultimi anni si è ritrovata a fronteggiare situazioni non facili, a seguito della malattia della Neri, una cistite interstiziale.

Per il momento, i diretti interessati non hanno rilasciato un commento. Un gesto che fa riflettere: non è giunto un annuncio ufficiale sulla separazione, ma nemmeno una smentita, che avrebbe potuto placare le voci. “Ho conquistato Francesca con una bottiglia di Brunello. Ci sfioravamo già da qualche giorno sul set del film che stavamo facendo, ci guardavamo con occhi nuovi”, così Amendola aveva raccontato la nascita di un amore che ora parrebbe essere solo un ricordo.

L’ombra di una terza persona: la fine di un amore

“Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna“. Tra Amendola e la Neri, dunque, potrebbe esserci l’ombra di un’altra persona. Ed è proprio così che sarebbe finita, da almeno tre mesi, in base alle informazioni condivise da Dagospia. Le difficoltà degli ultimi anni, legate alla cistite interstiziale di Francesca, che ha raccontato più volte, ammettendo di aver pensato persino al suicidio.

Amendola non è mai venuto meno alla sua promessa di supportarla, di sostenerla, ogni giorno. Un momento buio per la coppia, in cui sono emersi singolarmente, ma sempre tenendosi per mano. Una storia d’amore che è durata per ben venticinque anni e che è sempre stata protagonista dei red carpet: belli e innamorati, Claudio e Francesca sono sempre apparsi incredibilmente solidi e uniti. Una di quelle coppie per cui il “per sempre” sembrava quasi doveroso, e quasi scontato.

Chi è l’altra donna di Claudio Amendola

Al momento non sarebbe nota l’identità della donna. Si conoscono in realtà ben pochi dettagli della dinamica che avrebbe portato Claudio e Francesca a dirsi addio: la crisi da tre mesi, il presunto trasloco e adesso la presenza di un’altra persona al fianco dell’attore, che sarebbe già innamorato, secondo Dagospia, lasciando presumere una frequentazione importante.

Tutto tace, per ora. Dal loro amore è nato Rocco, che è stato visto insieme al papà in un ristorante, dove l’attore si è offerto di scattare delle foto con i fan, senza alcuna traccia di preoccupazione o tristezza sul volto. Si è prestato volentieri anche a fare video su TikTok: nulla che lasciasse presagire un’ombra alle sue spalle.