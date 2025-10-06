Chiara Ferragni ha preso parte alla Paris Fashion Week 2025 e per stupire tutti ha scelto di mostrarsi con un lingerie dress, accompagnato da stivali alti

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata a essere una delle protagoniste della moda internazionale e, di recente, l’influencer ha deciso di prendere parte anche alla Paris Fashion Week. L’ex moglie di Fedez, infatti, è stata presente a diverse sfilate di moda ed eventi e ha raccontato, come sempre, i suoi outfit sul suo canale Instagram ufficiale.

Uno di questi, però, non passava per nulla inosservato, visto che Chiara Ferragni ha scelto di essere più seducente che mai con un lingerie look che esaltava il suo fisico perfetto, senza farle perdere punti in quanto a eleganza.

Chiara Ferragni, il look seducente

Chiara Ferragni ha vissuto un periodo di crisi sia lavorativa che privata ma, nell’ultimo periodo, sembra del tutto rifiorita. L’influencer, infatti, è riuscita a gestire il momento complicato che l’ha raggiunta dopo lo scandalo del Pandoro e a riformulare l’assetto delle sue società. Anche a livello sentimentale, l’imprenditrice digitale si è detta nuovamente felice e innamorata e da diverso tempo fa coppia fissa con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni ha ricominciato anche a partecipare a degli eventi internazionali, come la Milano Fashion Week 2025 dove ha indossato un abito in seta color oro e pizzo bianco. Ma, di recente, l’imprenditrice digitale ha preso parte anche alla Paris Fashion Week e, in questo caso, ha deciso di essere più seducente che mai con un lingerie dress nero, come si vede dalle foto che lei stessa ha condiviso su Instagram.

Chiara Ferragni, infatti, ha indossato uno slip dress completamente trasparente con merletto sulla scollatura e sull’orlo inferiore, sostenuto da delle bretelline sottili, che lasciava intravedere l’intimo da lei indossato al di sotto. Il merletto del vestito era caratterizzato da diversi decori floreali e s’allungava fino alle ginocchia dell’influencer.

Chiara Ferragni ha esaltato il carattere seduttivo del suo outfit con un paio di stivali in pelle lucida neri, alti fino alle sue ginocchia, con fibbia metallica e tacco alto. Per completare il suo look, l’influencer ha indossato una semplice collana di perle bianca con ciondolo a forma di croce.

Chiara Ferragni, il completo sabbia

Chiara Ferragni è stata una delle protagoniste della Paris Fashion Week 2025 e, oltre al lingerie look, l’imprenditrice digitale ha scelto d’indossare un completo color sabbia, lanciando uno dei trend della stagione autunnale attuale.

Il coordinato, infatti, era composto da una gonna lunga con profondo spacco sul davanti e una giacca dal taglio corto, con cerniera sul davanti, arricchita da bottoni color oro, una caratteristica, questa, che ritroviamo in diversi capi d’abbigliamento proposti per la prossima stagione di moda. Il completo aveva un design asimmetrico, visto che la gonna era più lunga nella parte posteriore rispetto a quella anteriore, rendendo l’insieme più dinamico.

Chiara Ferragni ha completato il suo look con un paio di stivaletti nello stesso colore del resto del suo outfit e una capiente borsa in pelle marrone chiaro. L’influencer non si è fatta mancare anche dei gioielli, che esaltavano il suo viso. Si trattava, infatti, di un paio d’orecchini a forma di boccola piuttosto grandi in oro con dei dettagli marroni.