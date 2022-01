Chiara Ferragni e Fedez: il dettaglio che scatena le voci (assurde) di crisi

Chiara Ferragni, l’abito in tulle trasparente è una favola

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre sotto i riflettori e hanno abituato i fan a essere partecipi di ogni singolo momento della loro vita, da quello più felice a quello più complicato. Su Instagram prima e nel documentario poi hanno mostrato istanti di quotidianità alternati a vita mondana, difficoltà e gioie. Sarà per questo che i loro follower sono così attenti al minimo particolare che li riguarda, pronti a notare qualsiasi dettaglio che possa esulare dal solito comportamento della coppia.

È bastato infatti che per un giorno i due non comparissero insieme o si commentassero a vicenda i post per scatenare il dubbio che sotto sotto ci fosse qualcosa che non andava. A ulteriore conferma dei loro sospetti, poi, i fan dei Ferragnez hanno scovato un indizio a loro dire inequivocabile. Vi spieghiamo cosa è successo.

Fedez senza fede: il particolare che manda in tilt i fan

Tutto ha inizio quando alcuni utenti hanno notato che Chiara Ferragni e Fedez non si scambiavano like da più di un giorno ai rispettivi post su Instagram. L’11 gennaio nelle loro storie l’imprenditrice digitale e il rapper apparivano con i figli ma sempre in momenti differenti, senza che uno presenziasse nei video dell’altro.

Il terzo indizio, che per molti è equivalso a una prova, è stato quello che ha “scatenato l’inferno” (come direbbe Massimo Decimo Meridio, alias il Gladiatore di Russell Crowe): in alcune stories Fedez non indossava la fede. Tanto è bastato per far schizzare l’hashtag #Ferragnez in vetta ai trend topic di Twitter, con migliaia di commenti, tra il serio e il faceto, su una possibile crisi della coppia più amata dei social.

Ferragnez in crisi, la “risposta” di Fedez

Inutile dire che l’ipotesi sia del tutto campata in aria. Prima di tutto perché è evidente dalle stories di entrambi che i due si siano trovati in casa insieme (come dimostrano le foto di Vittoria alle prese con un omogeneizzato alla frutta non proprio gradito). Anche il dettaglio della fede è di ben poco conto, se si analizzano le cose con lucidità: milioni di persone in tutto il mondo tolgono l’anello del matrimonio in alcuni momenti, fosse anche solo per lavarsi le mani.

Dunque quelle che erano considerate prove degne del migliore Sherlock Holmes si sono rivelate solo illazioni del tutto infondate. O magari, al di là della fede, che ci sembra un dettaglio di poco conto, si può anche mettere in conto che i due possano aver litigato come ogni coppia di questo mondo e che possano essersi ignorati per qualche ora prima di fare nuovamente pace. Nulla che non sia già successo, come mostrato nel documentario su di loro o come accaduto questa estate, quando su Chi erano state pubblicate le foto di una loro lite furibonda in barca con l’imprenditrice digitale in lacrime. Questioni di famiglia, aveva poi spiegato. E la vicenda si era chiusa lì.

Le voci di queste ultime ore sono state messe a tacere da una successiva foto pubblicata da Fedez sempre nelle sue stories che mostra la sua mano sul cuscino del loro letto matrimoniale stretta in quella di Chiara, con tanto di tag alla moglie e emoji del cuore. Più chiaro di così.