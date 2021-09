Chiara Ferragni e Fedez, la verità sul litigio in barca: “Motivi familiari”

Cannes 2021, Chiara Ferragni sfila sul red carpet: l’abito verde lime non colpisce

La lite tra Chiara Ferragni e Fedez è stata ripresa da varie testate, giornali, pagine web. Capita a tutte le coppie – sì, anche a quelle più in vista, o che all’apparenza sembrano condurre una vita dorata, in cui tutto è al massimo. Alla vigilia dell’anniversario di matrimonio – poi festeggiato in modo a dir poco sontuoso – Chi Magazine aveva condiviso un servizio di foto in cui venivano ritratti Chiara e Fedez in versione inedita, intenti a darsi contro.

A lanciare per primo però il motivo della lite è stato Fanpage, che ha condiviso le parole dette da Fedez in diretta su Instagram. “Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto“. Del resto, non capita forse a tutte le coppie? Non sempre si può essere d’accordo, e forse non si deve affatto, perché alla fine significherebbe sottomettersi alle opinioni.

“Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati“. Anche in questo caso non possiamo che solidarizzare con l’artista: se qualcosa deve accadere o andare storto, non può che farlo nel momento peggiore, proprio quando i paparazzi erano appostati per lo scoop del momento.

“Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate”. Vicino a lei, durante la diretta, c’era anche Chiara Ferragni, che non è rimasta in silenzio, ma che è anzi intervenuta riguardo al perché avessero litigato. “Diciamo che il motivo sono state cose familiari, per cause familiari”.

Lui le ha anche detto di essersi sbilanciata molto, ma del resto siamo sempre stati abituati all’estrema trasparenza di Chiara. Una donna forte, che non si è mai piegata, ma che ha sempre invitato le sue follower a dare il meglio di se stesse. Una vera e propria ispirazione da seguire.

Che cosa ci insegna la loro storia? Dietro alle cornici più romantiche, può esserci una nuvola all’orizzonte. Magari non la vediamo, o non vogliamo vederla, o vogliamo addirittura pensare che tutto sia perfetto per chi mostra l’amore senza filtri. In realtà, Chiara e Federico sono, ancor prima di essere imprenditrice e rapper, due persone. Come noi. Ed esattamente come noi possono avere delle divergenze. Soltanto che, essendo esposti, possono essere ripresi nei momenti meno opportuni.