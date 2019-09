Chiara Ferragni: l’ex Riccardo Pozzoli risponde alle accuse

editato in: da

Riccardo Pozzoli risponde a tono a Chiara Ferragni che l’aveva accusato nel suo documentario Unposted di averla tradita, provando a vendere alcune quote della società che avevano creato insieme a sua insaputa.

In passato la fashion blogger aveva affermato più volte di non voler avere niente a che fare con Pozzoli. Dichiarazioni che sono state spiegate meglio nel film che racconta la carriera e il successo di Chiara, ma anche la sua vita privata. Nel corso di una delle tante chiacchierate con la regista Elisa Amoruso, la Ferragni ha spiegato: “Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre”.

Il motivo è molto semplice: a pochi giorni dalla nascita di Leone il personal manager della influencer di Instagram avrebbe scoperto che Pozzoli stava cercando di vendere il 45% della società alle sue spalle. La verità sarebbe stata svelata alla fashion blogger solo dopo il parto visto che gli ultimi due mesi della gravidanza erano stati particolarmente difficili. “Ho capito che non conosci mai veramente nessuno” ha svelato lei nel documentario, affermando di aver tagliato i ponti con l’ex fidanzato.

Pozzoli è stato legato per diversi anni a Chiara Ferragni e viene indicato da molti come colui che ha contribuito al successo della influencer. Oggi gli ex non hanno più nessun rapporto. La star di Instagram è sposta con Fedez e mamma di Leone, mentre il manager ha giurato amore eterno alla modella Gabrielle Caunesil.

Dopo un lungo silenzio Pozzoli ha deciso di rispondere a tono alla Ferragni, riducendo però quello che era stato descritto come un tradimento a “momenti difficili” in cui “si creano fratture”.

“Grazie per i vostri commenti, e le vostre opinioni – ha scritto su Twitter rivolgendosi ai fan -, i confronti sono sempre costruttivi. In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento”.

Chiara risponderà al suo commento?