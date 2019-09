Chiara Ferragni svela perché ha chiuso per sempre con Pozzoli: il retroscena

editato in: da

Perché Chiara Ferragni ha chiuso con Riccardo Pozzoli? Il documentario Unposted scioglie questo mistero una volta per tutte e svela un retroscena sulla rottura fra i due.

Pozzoli e la Ferragni sono stati legati per diversi anni, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo, così tanto che spesso Riccardo viene indicato come colui che “ha creato Chiara”. Un’etichetta che è sempre stata stretta alla fashion blogger e che nell’ultimo periodo ha mostrato di sopportare a fatica.

La storia d’amore con Riccardo Pozzoli è durata cinque anni, durante i quali è nato anche The Blonde Salad, il blog della influencer. Dopo che la relazione è finita gli ex hanno continuato a collaborare, uniti da un affetto reciproco. Nel 2018 però è arrivata la rottura definitiva e Chiara è diventata l’unica proprietaria del suo impero social.

La Ferragni non ha voluto mai svelare i motivi della rottura professionale con Pozzoli, nemmeno durante le interviste per la presentazione del suo documentario o su Instagram. “Parlerò anche di lui – aveva garantito a chi le chiedeva se in Unposted i fan avrebbero scoperto la verità -. Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso. Parlerò del perché non abbiamo più un rapporto”.

Ed è proprio il documentario a svelare un retroscena mai reso noto. La Ferragni infatti racconta che Pozzoli avrebbe cercato di vendere di nascosto le sue quote della società, tradendo Chiara. “Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre” spiega di fronte alla telecamera.

Tutto sarebbe accaduto pochi giorni prima della nascita di Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. In quel periodo l’influencer era molto preoccupata perché la sua gravidanza le stava dando dei problemi. Proprio in quei momenti complicati il suo personal manager scopre che Pozzoli stava vendendo il 45% della società alle spalle dell’ex fidanzata.

Chiara all’inizio viene tenuta all’oscuro di tutto e il suo entourage cerca di proteggerla per consentirle di affrontare con serenità il parto. Quando lo scopre la fashion blogger non reagisce bene. “Ho capito che non conosci mai veramente nessuno” spiega nel documentario.