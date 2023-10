Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Sono state settimane difficili per Chiara Ferragni e la sua famiglia. Dopo gli interventi subiti da Fedez e il brusco ritorno a casa dalla Paris Fashion Week, la nota influencer può finalmente tirare un sospiro di sollievo e dedicarsi a cosa più piacevoli. La famiglia, gli amici e i suoi appuntamenti lavorativi. In questi giorni i suoi fan l’hanno trovata molto più serena e pronta a tornare alla vita di tutti i giorni insieme a Fedez, Leone, Vittoria e Paloma. Tra le tante cose da festeggiare, anche un anniversario per lei molto speciale: il quattordicesimo anno della sua The Blonde Salad.

Chiara Ferragni e l’anniversario speciale

Era il 2009 quando Chiara Ferragni ha iniziato la sua carriera da imprenditrice creando insieme al suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli The Blonde Salad, un blog di moda diventato subito popolarissimo tra i fan dell’influencer e non. Dalle tendenze di moda passando dai viaggi, al beauty e al lifestyle, The Blonde Salad è presto diventato un business di successo, oltre che una talent agency.

Ora, a distanza di quattrodici anni dal primo articolo, la bella influencer può concedersi di festeggiare un successo incredibile insieme alla famiglia e ai suoi collaboratori, da sempre molto legati a lei.

Una torta sui toni del rosa con panna e ciliegie, che racchiude il lavoro e l’affetto di un team molto affiatato, con cui Chiara ha sempre condiviso gioie e difficoltà. Sulla torta “TBS CREW 14 anni di team work” insieme a tutti i nomi dei suoi colleghi, senza cui The Blonde Salad non sarebbe la stessa cosa.

Il successo di “The Blonde Salad” e le critiche

Un successo inarrestabile quello di The Blonde Salad, che da blog aperto quasi per gioco ha reso Chiara Ferragni una delle persone più influenti e seguite del momento. Nonostante lo scetticismo degli haters e delle persone del settore, che dicevano che non ce l’avrebbe mai fatta, Chiara Ferragni ha seguito il suo istinto continuando a postare e raccontare il suo punto di vista sul mondo della moda, arrivando così a essere una delle ospiti più ambite degli eventi mondani e un’imprenditrice di successo con il suo personale brand di moda.

Un successo addirittura diventato caso studiato ad Harvard, e che ha portato Chiara a essere inserita da Forbes nei trenta under 30 più influenti al mondo nel 2016.

Ma come ben sappiamo, il successo non porta solo felicità. Come raccontato dalla stessa Chiara Ferragni in Chiara Ferragni Unposted, il documentario in collaborazione con Amazon Prime Video, la notorietà porta anche dei momenti complicati da affrontare. Dalle difficoltà alla fine burrascosa (sia a livello personale che lavorativo) con l’ex collega e fidanzato Riccardo Pozzoli, ai momenti in cui pensava di non farcela, Chiara ha voluto portare gli spettatori all’interno della sua vita come imprenditrice, proprio come ha fatto con la sua vita privata nelle due stagioni della serie The Ferragnez.

Fonte: Getty Images

La volontà di raccontare gran parte della propria vita lavorativa e privata sui social ha portato inevitabilmente l’influencer a essere molto spesso sulla bocca di tutti, generando polemiche e critiche. Ma gli haters non sono un fattore che pare spaventare Chiara Ferragni, che continua a condividere tanti dei suoi momenti con i suoi follower raccontando il buono ma anche i momenti di difficoltà, che nell’ultimo periodo non sono stati pochi. Ne sono un esempio le ultime operazioni che Fedez ha dovuto subire. Dalle preoccupazioni per le sue condizioni e per la sua salute mentale, Chiara Ferragni e il marito provano spesso a ricavare qualcosa di buono da quello che gli accade, provando a sensibilizzare chi li segue riguardo a tematiche importanti come prendersi cura di se stessi e degli altri.