Chiara Ferragni, l’ex Riccardo Pozzoli è diventato papà: l’annuncio su Instagram

Riccardo Pozzoli, l’ex di Chiara Ferragni, è diventato papà: il 5 novembre è nato Roméo. Nel mese di maggio, Pozzoli aveva annunciato insieme alla moglie Gabrielle Caunesil di essere in attesa del primo figlio. Un’emozione non da poco, a completamento della loro lunga storia d’amore, che ha sempre fatto sognare i social grazie a scatti suggestivi ed enormemente sentimentali.

Ex socio ed ex fidanzato di Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli è riuscito a svoltare totalmente nella sua vita, investendo molto sull’imprenditrice, allora sua fidanzata. Laureato in Finanza, ha anche conseguito un master in Marketing Management all’Università Bocconi. Nonostante il grande amore con Chiara, i due sono rimasti molto legati: per un certo periodo, hanno continuato a condividere il lavoro per quattro anni dopo cinque di fidanzamento, pur non essendo più una coppia.

L’amore con Gabrielle Caunesil ha tuttavia completato la vita dell’imprenditore: sposata per la prima volta a Malibù nel 2018, ha scelto di risposarla nel 2019 in modo super romantico, per consolidare il loro legame. Nel maggio del 2021, la coppia aveva annunciato di essere in attesa del primo figlio. A distanza di pochi mesi, Roméo è finalmente nato, e a darne l’annuncio è stata mamma Gabrielle su Instagram: “Il 5 novembre è nato nostro figlio Roméo e ci ha cambiati per sempre: è stato lungo e faticoso, ma ce l’abbiamo fatta. L’amore è infinito. Grazie, vita”.

Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil, una lunga storia d’amore

Qualche settimana fa, aveva molto colpito la dichiarazione d’amore di Riccardo Pozzoli per la sua Gabrielle. Il fondatore di The Blonde Salad aveva infatti condiviso un post meraviglioso in occasione del compleanno di sua moglie. Parole di grande effetto, a coronamento di una giovane famiglia, di un amore che non può non commuoverci nel profondo, soprattutto quando così grande e sincero.

“Tu. Un altro anno di te. Oggi è il tuo quinto compleanno insieme, e posso dire che le parole non sono sufficienti per descrivere l’amore, non perché mi manchino, ma perché l’amore sta crescendo ogni giorno, da allora, e comincio davvero a sentirmi senza parole. Mi prendo ogni momento che posso per ricordarti il mio Amore, e ancora sento che non è abbastanza, rispetto a quello che è dentro di me”.

Gabrielle e Riccardo non hanno solo condiviso una storia d’amore importante, ma soprattutto forza, sostegno, coraggio in ogni momento. Con la nascita di Roméo, ora la famiglia Pozzoli si è allargata e l’affetto sarà ancora maggiore.