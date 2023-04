Chiara Ferragni come Christina Aguilera: la foto su Instagram è un tuffo nel passato

Fonte: IPA Chiara Ferragni appena quindicenne in vacanza

Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto pescato direttamente dall’album dei ricordi: l’imprenditrice digitale si lasciata trasportare, condividendo un momento che sa di tuffo nel passato. Appena quindicenne, bella allora come oggi, l’influencer si è paragonata scherzosamente a Christina Aguilera, mito degli adolescenti dell’epoca.

Chiara Ferragni, il tuffo nell’album dei ricordi

Un vero e proprio tuffo nel passato per Chiara Ferragni, che su Instagram ha pubblicato uno scatto che la ritrae adolescente, spensierata al mare. “Morta per questa foto di me a 15 anni in Repubblica Dominicana mentre cerco di assomigliare a Christina Aguilera“. Bella esattamente come oggi, l’influencer aveva ancora i capelli del suo colore naturale, un bellissimo rosso fulvo a cui ha preferito un biondo chiaro, ormai il suo marchio di fabbrica.

Bandana, treccine e costume di Topolino, l’imprenditrice digitale non aveva certo idea di quale sarebbe stato il suo futuro, anche se già era pronta a seguire le tendenze del momento, cercando di replicare l’acconciatura della pop star americana, mito di tutti i ragazzini in quegli anni.

“All’epoca ero, come sono adesso, una vera patita di Christina Aguilera e volevo sembrare proprio come lei. Sulla spiaggia c’era una ragazza che faceva le treccine ed ero convinta che avendo i capelli lunghi avrei avuto una chioma pazzesca proprio come la Aguilera. Peccato che lei avesse le extension: a me sono venute forse dieci treccine in tutto, il risultato non era esattamente come avrei voluto!”, ha raccontato scherzando tra le storie.

La foto ha raccolto in poche ore centinaia di like e di commenti, tra chi la reputa identica ad adesso e chi ha apprezzato la sua preferenza per Christina Aguilera, che ai tempi era in palese competizione con Britney Spears, altra icona musicale degli anni Duemila.

Chiara Ferragni, il cambio look dopo il Festival di Sanremo

Fin dagli esordi della sua carriera come fashion blogger Chiara Ferragni ha mantenuto la sua chioma biondissima, abbandonando il suo rosso naturale. Un cambiamento radicale però l’ha proposto, lasciando di stucco l’Italia intera, sul palco dell’Ariston, durante la prima serata del Festival di Sanremo, quando si è presentata con un nuovo look.

La bella Chiara è arrivata con un lob, il nome che indica il caschetto di media lunghezza. Anche lei, come molte celebrities nostrane (e non solo), ha ceduto al fascino del taglio caratterizzato da una scalatura morbida, che ha più volte ravvivato con onde morbide.

Da qualche tempo però Ferragni ha scelto di accorciare ancora un po’ la sua chioma, sfoggiando un caschetto più corto con riga centrale, che ha mostrato anche durante la sua ultima vacanza a Dubai in occasione della Pasqua. L’imprenditrice si è concessa qualche giorno di relax e divertimento insieme a tutta la sua famiglia, in una delle strutture più belle (e ovviamente lussuose) della città.

Lei e Fedez hanno infatti prenotato una suite elegantissima, con un terrazzo privato che si affaccia sul mare: una location stupenda per una vacanza con i figli Leone e Vittoria (e tata al seguito). Ovviamente anche in questa occasione non sono mancate le polemiche, ma la coppia ha deciso di farsele scivolare addosso: del resto dopo gli ultimi accadimenti della loro vita hanno capito cosa è davvero importante.