Chiara Ferragni racconta l’anno difficile e il nuovo amore: “Spero duri per sempre”

Chiara Ferragni racconta il periodo difficile e svela di essere innamorata

Dopo un periodo turbolento segnato da sfide personali e professionali, Chiara Ferragni sembra pronta a riscrivere una nuova pagina della sua vita. L’influencer e imprenditrice racconta questa fase di rinascita: nuovi progetti all’orizzonte e un amore che la fa sorridere di nuovo.

Chiara Ferragni, la rinascita dopo il periodo più difficile

Non è mai facile riprendersi da periodi in cui tutto sembra andare storto e gran parte di ciò che sembravano certezze diventano invece motivo di tristezza e sfide da superare. Che sia nella vita privata o in quella lavorativa, la scelta giusta è quella di provare a gestire il dolore e trovare uno sbocco nuovo.

Chiara Ferragni sembra riuscita proprio a farlo. Dopo un 2024 molto complicato che l’ha vista riscrivere la sua storia personale e professionale, l’imprenditrice digitale ha iniziato una nuova fase della sua vita.

Un momento di rinascita che l’ha fatta riflettere molto e che le ha permesso di vedere le cose da un’angolazione diversa. Lo ha raccontato lei stessa in una lunga intervista a Cosmopolitan Spagna: “In tutti questi anni ho avuto alti e bassi. Il 2024 è stato molto difficile per me, perché ho attraversato la mia separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita” ha spiegato.

“Non ci sarà sempre un anno in cui tutto sarà felicità e andrà liscio. Sento anche che più cresci, più problemi hai. Per me la chiave è dare priorità ai problemi che voglio risolvere con urgenza e, nel momento in cui quelli vanno bene, tutto migliora. Tutti avremo momenti migliori e peggiori. Finché non sono problemi di salute…”

Una visione più zen che, insieme al bellissimo rapporto con la sua famiglia, l’ha aiutata a rialzarsi nei momenti più difficili: “È che tutti abbiamo delle preoccupazioni, la vita è così. In effetti, a volte sembra che ci sia un problema dopo l’altro e, nel mezzo, un po’ di felicità”.

Chiara continua spiegando: “Ecco perché devi essere grata per quello che hai, e ora anche quando sono triste nei miei giorni peggiori, dico: ‘Ok, sono giù ma ho cose da risolvere’, e penso che quindici anni fa non avrei mai immaginato di avere l’esistenza che ho ora, mi avrebbe dato qualcosa se avessi saputo che sarebbe stato così. Non perdere di vista la missione che hai nella vita, le cose che contano davvero, come la tua famiglia, i tuoi amici, il tuo ambiente più vicino”.

Chiara Ferragni, nuovi progetti e un nuovo amore

La rinascita di Chiara passa anche attraverso la voglia di mettersi in gioco senza farsi abbattere dal passato. L’influencer ha da poco lanciato la sua nuova collezione e, ora, si gode la ritrovata felicità con la sua famiglia, i piccoli Leone e Vittoria, e anche con un amore che ora sembra davvero averle riportato la serenità.

Da qualche tempo, infatti, l’imprenditrice vive una relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Una storia che ha acceso l’attenzione dei media e che ora, Chiara, sente di poter raccontare con emozione.

Alla domanda se fosse di nuovo innamorata, la risposta è arrivata senza esitazioni: “Sì, lo sono. Attualmente sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica, mi piace essere innamorata, vedere le persone innamorate… Sono una fan dell’amore in generale”.

Più consapevole e più grata, oggi Chiara affronta le sfide con un approccio diverso. E nelle sue parole, oltre alla forza che ha ritrovato grazie al lavoro e all’amore, c’è sempre un riferimento al suo punto fermo: la famiglia e le cose che contano davvero.