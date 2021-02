Chi era Claudio Sorrentino, voce italiana di Mel Gibson e John Travolta

editato in: da

Claudio Sorrentino, voce italiana di Mel Gibson e John Travolta, si è spento a Roma a 75 anni. Attore, doppiatore e conduttore tv, era ricoverato da qualche tempo in una clinica romana dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Alle spalle una lunghissima carriera e la forza di una voce prestata a grandi star del cinema.

Classe 1945, Sorrentino era nato a Roma e sin da bambino aveva iniziato a recitare. Il suo primo amore era stato il teatro, con collaborazioni importanti che l’avevano portato a lavorare anche con Eduardo de Filippo. A metà degli anni Cinquanta era arrivata la carriera come doppiatore, mentre negli anni Settanta e Ottanta aveva condotto diversi programmi tv, fra cui Blitz, Domenica In con Corrado e l’indimenticabile Tandem con Fabrizio Frizzi. Aveva inoltre realizzato inchieste importati, come quella dedicata alla droga, che aveva portato alla creazione di Social Point, creati per aiutare i giovani tossicodipendenti e le loro famiglie.

A renderlo immortale però è stata la sua voce, che Claudio Sorrentino ha usato per caratterizzare e raccontare i divi hollywoodiani, contribuendo al loro successo. A partire dal celebre Richie Cunningham di Happy Days, sino a Bruce Willis in Die Hard – Duri a Morire. Nella sua lunga carriera è stato anche la voce italiana di Sylvester Stallone in Cop Land e di John Travolta di Pulp Fiction e Una canzone per Bobby Long. Ha inoltre doppiato Willem Dafoe in La tentazione di Cristo e Ryan O’Neil di Love Story. Nel suo curriculum figurano anche altri divi di cui è stato il doppiatore, da Jeff Bridges a Mickey Rourke, passando per Geoffrey Rush, Gérard Depardieu, Daniel Day-Lewis e Russell Crowe.

Nella sua lunga carriera come doppiatore, Claudio Sorrentino ha ricevuto numerosi premi ed è stato fra i fondatori del Segretariato sociale della Rai. Ha inoltre creato l’Associazione attori doppiatori italiani riuniti di cui è stato presidente dal 1994 sino alla scomparsa. Nel 2005 era diventato consigliere per il cinema e lo spettacolo del ministro per i Beni e le attività culturali.